НБУ вводит очередной пакет смягчения валютных ограничений. Что изменится для бизнеса
Главное за неделю: валютные смягчения НБУ, замедление инфляции, выплаты клиентам Фридом Финанс
Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без формирования значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины. Практически все изменения вступают в силу с 6 августа 2025 года. Исключением является разрешение на возврат ошибочно переведенных средств из-за границы в иностранной валюте, которое начнет действовать с 7 августа 2025 года.
Инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле — Госстат
В июле 2025 года рост потребительских цен в Украине замедлился. Годовая инфляция по сравнению с июлем 2024 года составила 14,1%, а месячная по сравнению с июнем 2025 года — 0,2%.
НБУ начал возвращать активы клиентам Фридом Финанс
Депозитарий Национального банка 7 августа 2025 года начал возврат государственных облигаций Украины и средств клиентам Фридом Финанс (как в гривне, так и в иностранной валюте), полученных от этих ценных бумаг.
Международные резервы Украины сократились до $43 миллиардов
По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 030,8 млн. В июле они уменьшились на 4,5%.
Евро достиг новых максимумов на фоне мирных переговоров по Украине
Евро достиг нового максимума за полторы недели на фоне ослабления доллара. Инвесторы следят за мирными переговорами по Украине.
Нацбанк разрешил возвращать ошибочные валютные переводы из-за границы
7 августа вступили в силу новые правила НБУ, которые позволяют возвращать ошибочно переведенные средства из-за границы в иностранной валюте. Отныне юридические и физические лица смогут официально возвращать валюту, которая случайно поступила на их счета от банков нерезидентов.
Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии из-за закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупать российские энергоносители. Это решение было принято через несколько часов после того, как переговоры между Вашингтоном и Москвой по войне в Украине не принесли результатов.
Нацбанк увеличил объем продажи валюты из своих резервов в июле
Национальный банк Украины в июле 2025 года увеличил чистый продаж долларов из своих резервов для поддержки курса гривны. Объем интервенций достиг $3,44 миллиарда, что является самым большим показателем с января текущего года, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Покупка валюты в резервы в июле составила менее $1 миллиона. Чистая продажа валюты выросла по сравнению с июнем, когда она составила $2,96 млрд.
