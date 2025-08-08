Главное за неделю: валютные смягчения НБУ, замедление инфляции, выплаты клиентам Фридом Финанс

7 августа вступили в силу новые правила НБУ, которые позволяют возвращать ошибочно переведенные средства из-за границы в иностранной валюте. Отныне юридические и физические лица смогут официально возвращать валюту, которая случайно поступила на их счета от банков нерезидентов.

Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупать российские энергоносители. Это решение было принято через несколько часов после того, как переговоры между Вашингтоном и Москвой по войне в Украине не принесли результатов.

Нацбанк увеличил объем продажи валюты из своих резервов в июле