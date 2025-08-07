Международные резервы Украины снизились до $43 миллиардов

По состоянию на 1 августа 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 030,8 млн. В июле они уменьшились на 4,5%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Отмечается, что такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

По словам регулятора, несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Динамика резервов

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины. НБУ в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $3 457,3 млн и выкупил в резервы $0,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в июле составила $3 457 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке в июле поступило $2 122,1 млн., в том числе:

$1 171,0 млн — от Евросоюза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$513,2 млн — от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF);

$414,0 млн — от размещения ОВГЗ;

$23,9 млн — через счета Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $793 млн, в том числе:

$638,5 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;

$85,1 млн — обслуживание ОЗГП;

$61,2 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$7,1 млн — обслуживание долга перед ЕС;

$1,1 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $2,6 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют). В июле, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $101,5 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,7 месяца будущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по итогам июня 2025 года международные резервы Украины выросли на 1,2% и по состоянию на 1 июля составили $45,1 млрд.