7 августа вступили в силу новые правила НБУ, позволяющие возвращать ошибочно перечисленные средства из-за границы в иностранной валюте.
Нацбанк разрешил возвращать ошибочные валютные переводы из-за границы
Что это значит
Теперь юридические и физические лица смогут официально возвращать валюту, которая случайно поступила на их счета от банков нерезидентов.
Для этого необходимо подать заявку в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об ошибочном переводе средств в свой банк. Нововведения будут способствовать повышению доверия международных партнеров к Украине, а также улучшат соблюдение требований платежного законодательства.
Это изменение является важным шагом в направлении интеграции украинской банковской системы с международными стандартами и усиления финансовой прозрачности, отмечают в пресс-службе регулятора.
Напомним
Как писал «Минфин», 6 августа Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.
