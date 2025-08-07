Нацбанк разрешил возвращать ошибочные валютные переводы из-за границы

7 августа вступили в силу новые правила НБУ , позволяющие возвращать ошибочно перечисленные средства из-за границы в иностранной валюте .

Что это значит

Теперь юридические и физические лица смогут официально возвращать валюту, которая случайно поступила на их счета от банков нерезидентов.

Для этого необходимо подать заявку в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об ошибочном переводе средств в свой банк. Нововведения будут способствовать повышению доверия международных партнеров к Украине, а также улучшат соблюдение требований платежного законодательства.

Это изменение является важным шагом в направлении интеграции украинской банковской системы с международными стандартами и усиления финансовой прозрачности, отмечают в пресс-службе регулятора.

Напомним

Как писал «Минфин», 6 августа Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.

