Нацбанк увеличил объем продажи валюты из своих резервов в июле

Национальный банк Украины в июле 2025 года увеличил чистую продажу долларов из своих резервов для поддержки курса гривны. Объем интервенций достиг $3,44 миллиарда, что является наибольшим показателем с января текущего года, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Покупка валюты в резервы в июле составила менее $1 млн. Чистая продажа валюты выросла по сравнению с июнем, когда она составила $2,96 млрд.

Всего с начала 2025 года Национальный банк продал из резервов на $20,73 миллиарда больше, чем купил.

Для сравнения, за весь 2024 год чистая продажа валюты НБУ составила около $34,94 миллиарда, а в 2023 году — $28,82 миллиарда.