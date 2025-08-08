Инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле — Госстат

В июле 2025 года рост потребительских цен в Украине замедлился. Годовая инфляция по сравнению с июлем 2024 года составила 14,1%, а месячная по сравнению с июнем 2025 года — 0,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 составила 0,3%, с июлем 2024 года — 11,7%.

Как изменились цены на товары и услуги

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%. Больше всего на 23,9% подешевели овощи, на 2,8% - сахар.

На 1,7−0,3% выросли цены на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, молоко, кислорода.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в частности одежда — на 5,2%, обувь — на 4,0%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 4,1%.

Что такое потребительская и базовая инфляция и в чем разница.

Госстат рассчитывает два основных показателя инфляции, которые помогают понять разные аспекты ценовых процессов в экономике:

Потребительская инфляция (ИПЦ): Это главный, «официальный» показатель, отражающий изменение цен на широкий набор товаров и услуг, потребляемый среднестатистическим домохозяйством. Он включает все — от продуктов питания и горючего до коммунальных тарифов. Этот показатель очень чувствителен к сезонным колебаниям (например, падение цен на овощи летом) и административным решениям (изменение тарифов).

Базовая инфляция (БИСЦ): Этот показатель рассчитывается из потребительской корзины, но исключает из нее товары, цены на которые наиболее изменчивы или регулируются административно.

Базовая инфляция считается наилучшим индикатором базового, устойчивого ценового давления в экономике. Именно на нее ориентируются центральные банки, принимая решение по процентным ставкам.