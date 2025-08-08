Инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле — Госстат

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 августа 2025, 15:47 Читати українською

Инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле — Госстат

В июле 2025 года рост потребительских цен в Украине замедлился. Годовая инфляция по сравнению с июлем 2024 года составила 14,1%, а месячная по сравнению с июнем 2025 года — 0,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июле 2025 года рост потребительских цен в Украине замедлился.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Базовая инфляция в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 составила 0,3%, с июлем 2024 года — 11,7%.

Как изменились цены на товары и услуги

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%. Больше всего на 23,9% подешевели овощи, на 2,8% - сахар.

На 1,7−0,3% выросли цены на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, молоко, кислорода.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в частности одежда — на 5,2%, обувь — на 4,0%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 4,1%.

Читайте также: В правительстве допускают два сценария развития экономики: оптимистический и консервативный

Что такое потребительская и базовая инфляция и в чем разница.

Госстат рассчитывает два основных показателя инфляции, которые помогают понять разные аспекты ценовых процессов в экономике:

Потребительская инфляция (ИПЦ): Это главный, «официальный» показатель, отражающий изменение цен на широкий набор товаров и услуг, потребляемый среднестатистическим домохозяйством. Он включает все — от продуктов питания и горючего до коммунальных тарифов. Этот показатель очень чувствителен к сезонным колебаниям (например, падение цен на овощи летом) и административным решениям (изменение тарифов).

Базовая инфляция (БИСЦ): Этот показатель рассчитывается из потребительской корзины, но исключает из нее товары, цены на которые наиболее изменчивы или регулируются административно.

Базовая инфляция считается наилучшим индикатором базового, устойчивого ценового давления в экономике. Именно на нее ориентируются центральные банки, принимая решение по процентным ставкам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами