НБУ вводит очередной пакет смягчения валютных ограничений. Что изменится для бизнеса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 августа 2025, 9:19 Читати українською

НБУ вводит очередной пакет смягчения валютных ограничений. Что изменится для бизнеса

Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.

Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Практически все изменения вступают в силу с 6 августа 2025 года. Исключением является разрешение на возврат ошибочно перечисленных средств из-за границы в иностранной валюте, которое начнет действовать с 7 августа 2025 года.

Первое — бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год.

НБУ позволит предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах общего лимита, что и дальше составляет 1 млн евро в эквиваленте в месяц. Следовательно, у бизнеса появится возможность частично репатриировать дивиденды за период деятельности, начавшийся с 1 января 2023 года (а не с 1 января 2024 года, как сейчас).

По оценкам НБУ, это не будет генерировать значительный дополнительный спрос на валюту, учитывая наличие общего лимита, и в то же время будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине и привлечению новых иностранных инвестиций. Кроме того, валютную ликвидность, репатриируемую в виде дивидендов, бизнес сможет использовать за рубежом для других целей, в частности для выполнения долговых обязательств.

Второе — расширяются возможности для хеджирования валютных рисков

НБУ продолжает реализацию мер по Концептуальной записке по определению подходов, условий и сроков возобновления функционирования рынка валютных производных финансовых инструментов, подготовленной в рамках программы с МВФ.

Во-первых, клиенты получат возможность совершать с банками сделки по продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» без поставки базового актива (в настоящее время такие операции можно производить только с поставкой базового актива).

Во-вторых, у клиентов-резидентов (юридических лиц и ФЛП) появится возможность покупать у банков иностранную валюту на условиях «форвард» с поставкой базового актива для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по операциям по импорту товаров. Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях «форвард» у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки), поэтому эти изменения не будут оказывать давление на валютный рынок.

Третье — вносятся изменения в части переводов иностранной валюты за границу для повышения доверия к субъектам Украины

Во-первых, НБУ позволит юридическим и физическим лицам возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте, зачисленные на счета клиентов. Заявка о возврате средств должна быть подана в течение трех рабочих дней со дня поступления сообщения об ошибочном переводе средств в банк от банка нерезидента. Это должно способствовать повышению доверия к Украине со стороны нерезидентов и соблюдению требований платежного законодательства.

Во-вторых, резиденты — морские агенты будут иметь возможность переводить средства за границу для возврата неиспользованных средств в иностранной валюте, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей. Это без давления на валютный рынок будет способствовать выполнению договорных обязательств морскими агентами, играющими ключевую роль в координации мероприятий, связанных с обслуживанием иностранных судов в портах Украины.

Четвертое — предпринимаются шаги для поддержки отечественной ювелирной отрасли

НБУ продолжает создавать условия для прозрачной деятельности отечественных предприятий ювелирной отрасли, учитывая, в частности, повышение спроса на продукцию этой отрасли. С этой целью НБУ позволит юридическими лицами и ФЛП, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере продаж ювелирных изделий, покупать банковские металлы за безналичные гривны за соблюдение ряда условий.

В частности, предусмотрено, что:

  • объем покупки банковских металлов в гривневом эквиваленте за один календарный месяц не должен превышать 1/12 совокупного годового объема реализуемых ювелирных изделий предприятием в розничной торговле за 2021 год;
  • Основанием для покупки банковских металлов является наличие договора о передаче их производителю ювелирных изделий, а также документы, подтверждающие факт передачи купленных банковских металлов в предыдущие периоды.

Такие изменения должны поддержать внутреннее производство ювелирных изделий и способствовать детенизации этого рынка. А давление на валютный рынок будет ограничено, учитывая, что покупка банковских металлов через официальные каналы уменьшит объемы серого рынка.

Пятое — унифицируются подходы к регулированию внешних займов

Изменения касаются кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит Международная финансовая организация (МФО). Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они первоклассные иностранные банки с рейтингом не ниже «A».

Кроме того, предусмотрено предоставление разрешения на перевод средств из Украины для удовлетворения регрессных требований иностранных гарантов, поручителей и страховщиков, уже уплативших обязательства резидента-заемщика по таким займам.

Подобные подходы уже применяются к кредитам, полученным с участием иностранных экспортно-кредитных агентств. Распространение их на ссуды, предоставляемые с участием МФО, запросит поиск партнеров и структурирование таких ссуд.

Шестое — НБУ продолжает внедрение стимулирующей валютной либерализации

Во-первых, расширяется перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита — к ним будет добавлена репатриация дивидендов. Напомним, что, приступив к реализации стимулирующей либерализации в мае 2025 года, НБУ определил, что инвестиционный лимит равен сумме средств, привлеченных с 12 мая 2025 года в уставный капитал предприятия от иностранных инвесторов из-за рубежа в иностранной валюте.

Во-вторых, будут предоставлены стимулы бизнеса, поддерживающего Вооруженные Силы Украины. НБУ позволит юридическим лицам-резидентам осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в пределах суммы, эквивалентной объемам перечисленных ими средств с 7 августа 2025 года в национальной или иностранной валюте на специальный счет НБУ для сбора средств в поддержку ВСУ.

Предполагается, что такие переводы могут производиться исключительно за счет собственной валюты бизнеса для таких целей:

  • проведение резидентом расчетов за импорт товаров, поставка которых была осуществлена до 23 февраля 2021;
  • возврат нерезиденту предварительной оплаты, полученной резидентом на его текущий счет в банке в Украине до 23 февраля 2022 года по заключенному с нерезидентом договору по купле-продаже товара (по операциям, по которым не состоялась или частично состоялась поставка товара из Украины);
  • исполнение обязательств по кредиту, полученному до 20 июня 2023 года от нерезидента по заключенному между ними кредитному договору;
  • финансирование резидентом расходов на содержание его филиалов, представительств и других обособленных подразделений без создания юридического лица за границей;
  • репатриация дивидендов в пользу нерезидента по корпоративным правам или акциям.

В-третьих, создаются условия для конверсии долга резидента-заемщика по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого резидента. В случае такой конверсии банки смогут отразить в АИС «Кредитные договоры с нерезидентами» факт сокращения срока выполнения обязательств по внешним кредитным договорам.

InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит вам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Darker и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами