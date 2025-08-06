НБУ вводит очередной пакет смягчения валютных ограничений. Что изменится для бизнеса

Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений . Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины.

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Практически все изменения вступают в силу с 6 августа 2025 года. Исключением является разрешение на возврат ошибочно перечисленных средств из-за границы в иностранной валюте, которое начнет действовать с 7 августа 2025 года.

Первое — бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год.

НБУ позволит предприятиям переводить за границу дивиденды за 2023 год в пределах общего лимита, что и дальше составляет 1 млн евро в эквиваленте в месяц. Следовательно, у бизнеса появится возможность частично репатриировать дивиденды за период деятельности, начавшийся с 1 января 2023 года (а не с 1 января 2024 года, как сейчас).

По оценкам НБУ, это не будет генерировать значительный дополнительный спрос на валюту, учитывая наличие общего лимита, и в то же время будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине и привлечению новых иностранных инвестиций. Кроме того, валютную ликвидность, репатриируемую в виде дивидендов, бизнес сможет использовать за рубежом для других целей, в частности для выполнения долговых обязательств.

Второе — расширяются возможности для хеджирования валютных рисков

НБУ продолжает реализацию мер по Концептуальной записке по определению подходов, условий и сроков возобновления функционирования рынка валютных производных финансовых инструментов, подготовленной в рамках программы с МВФ.

Во-первых, клиенты получат возможность совершать с банками сделки по продаже иностранной валюты за гривны на условиях «форвард» без поставки базового актива (в настоящее время такие операции можно производить только с поставкой базового актива).

Во-вторых, у клиентов-резидентов (юридических лиц и ФЛП) появится возможность покупать у банков иностранную валюту на условиях «форвард» с поставкой базового актива для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по операциям по импорту товаров. Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях «форвард» у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки), поэтому эти изменения не будут оказывать давление на валютный рынок.

Третье — вносятся изменения в части переводов иностранной валюты за границу для повышения доверия к субъектам Украины

Во-первых, НБУ позволит юридическим и физическим лицам возвращать ошибочно перечисленные средства в иностранной валюте, зачисленные на счета клиентов. Заявка о возврате средств должна быть подана в течение трех рабочих дней со дня поступления сообщения об ошибочном переводе средств в банк от банка нерезидента. Это должно способствовать повышению доверия к Украине со стороны нерезидентов и соблюдению требований платежного законодательства.

Во-вторых, резиденты — морские агенты будут иметь возможность переводить средства за границу для возврата неиспользованных средств в иностранной валюте, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей. Это без давления на валютный рынок будет способствовать выполнению договорных обязательств морскими агентами, играющими ключевую роль в координации мероприятий, связанных с обслуживанием иностранных судов в портах Украины.

Четвертое — предпринимаются шаги для поддержки отечественной ювелирной отрасли

НБУ продолжает создавать условия для прозрачной деятельности отечественных предприятий ювелирной отрасли, учитывая, в частности, повышение спроса на продукцию этой отрасли. С этой целью НБУ позволит юридическими лицами и ФЛП, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере продаж ювелирных изделий, покупать банковские металлы за безналичные гривны за соблюдение ряда условий.

В частности, предусмотрено, что:

объем покупки банковских металлов в гривневом эквиваленте за один календарный месяц не должен превышать 1/12 совокупного годового объема реализуемых ювелирных изделий предприятием в розничной торговле за 2021 год;

Основанием для покупки банковских металлов является наличие договора о передаче их производителю ювелирных изделий, а также документы, подтверждающие факт передачи купленных банковских металлов в предыдущие периоды.

Такие изменения должны поддержать внутреннее производство ювелирных изделий и способствовать детенизации этого рынка. А давление на валютный рынок будет ограничено, учитывая, что покупка банковских металлов через официальные каналы уменьшит объемы серого рынка.

Пятое — унифицируются подходы к регулированию внешних займов

Изменения касаются кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит Международная финансовая организация (МФО). Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они первоклассные иностранные банки с рейтингом не ниже «A».

Кроме того, предусмотрено предоставление разрешения на перевод средств из Украины для удовлетворения регрессных требований иностранных гарантов, поручителей и страховщиков, уже уплативших обязательства резидента-заемщика по таким займам.

Подобные подходы уже применяются к кредитам, полученным с участием иностранных экспортно-кредитных агентств. Распространение их на ссуды, предоставляемые с участием МФО, запросит поиск партнеров и структурирование таких ссуд.

Шестое — НБУ продолжает внедрение стимулирующей валютной либерализации

Во-первых, расширяется перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита — к ним будет добавлена репатриация дивидендов. Напомним, что, приступив к реализации стимулирующей либерализации в мае 2025 года, НБУ определил, что инвестиционный лимит равен сумме средств, привлеченных с 12 мая 2025 года в уставный капитал предприятия от иностранных инвесторов из-за рубежа в иностранной валюте.

Во-вторых, будут предоставлены стимулы бизнеса, поддерживающего Вооруженные Силы Украины. НБУ позволит юридическим лицам-резидентам осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в пределах суммы, эквивалентной объемам перечисленных ими средств с 7 августа 2025 года в национальной или иностранной валюте на специальный счет НБУ для сбора средств в поддержку ВСУ.

Предполагается, что такие переводы могут производиться исключительно за счет собственной валюты бизнеса для таких целей:

проведение резидентом расчетов за импорт товаров, поставка которых была осуществлена до 23 февраля 2021;

возврат нерезиденту предварительной оплаты, полученной резидентом на его текущий счет в банке в Украине до 23 февраля 2022 года по заключенному с нерезидентом договору по купле-продаже товара (по операциям, по которым не состоялась или частично состоялась поставка товара из Украины);

исполнение обязательств по кредиту, полученному до 20 июня 2023 года от нерезидента по заключенному между ними кредитному договору;

финансирование резидентом расходов на содержание его филиалов, представительств и других обособленных подразделений без создания юридического лица за границей;

репатриация дивидендов в пользу нерезидента по корпоративным правам или акциям.

В-третьих, создаются условия для конверсии долга резидента-заемщика по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого резидента. В случае такой конверсии банки смогут отразить в АИС «Кредитные договоры с нерезидентами» факт сокращения срока выполнения обязательств по внешним кредитным договорам.