7 августа 2025, 12:28 Читати українською

Евро достиг новых максимумов на фоне мирных переговоров по Украине

Евро достиг нового максимума за полторы недели на фоне ослабления доллара. Инвесторы следят за мирными переговорами по Украине. Об этом пишет Reuters.

Евро достиг нового максимума за полторы недели на фоне ослабления доллара.
Фото: depositphotos

Новые максимумы

Евро вырос на 0,14% до 1,1677 доллара, высочайшего уровня с 28 июля, в то же время возможное мирное соглашение в Украине рассматривают как положительный фактор для единой валюты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня планирует обсудить с Германией, Францией и Италией прогресс на пути к миру.

«Выгоду (от мирного соглашения) должны получить европейские потребители, отрасли, чувствительные к экономическому росту, и секторы, связанные со строительством», — сказал Мохит Кумар, экономист Jefferies.

По его словам, это также должно являться положительным фактором для Восточной Европы, поскольку большая часть усилий по восстановлению, вероятно, будет направлена через экономику восточноевропейских стран.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, упал до нового минимума за 1,5 недели до отметки 98,00, снизившись на 0,20% за день.

Напомним

Президенты владимир путин и президент США Дональд Трамп планируют провести переговоры в течение нескольких дней. По словам помощника путина по внешней политике Юрия Ушакова, москва и Вашингтон уже договорились о месте проведения встречи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
