Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии из-за закупки российской нефти

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 августа 2025, 17:27 Читати українською

Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупать российские энергоносители. Это решение было принято через несколько часов после того, как переговоры между Вашингтоном и Москвой по войне в Украине не принесли результатов. Об этом в среду, 6 августа, сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупать российские энергоносители.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Двойной тариф и реакция рынка

Новая пошлина будет добавлена к уже существующему 25%-му тарифу, введенному ранее. Согласно указу президента, она вступит в силу в течение 21 дня.

«Они подпитывают военную машину. И если они собираются это делать, то я не буду доволен», — заявил Трамп накануне в интервью CNBC, комментируя закупки Индией российской нефти.

На фоне этой новости биржевой фонд iShares MSCI India ETF упал до сессионных минимумов, индийская рупия резко ослабла по отношению к доллару, а цены на нефть подскочили.

Провал переговоров с Россией

Введение новых пошлин произошло на фоне эскалации давления Трампа на Москву. Он установил для Кремля дедлайн до 8 августа для достижения перемирия с Украиной, угрожая вторичными санкциями против торговых партнеров россии.

Однако встреча американского посланника Стива Виткоффа с представителями Кремля в среду завершилась лишь обменом «сигналами». Помощник путина юрий ушаков заявил, что переговоры были «полезными и конструктивными», но не предоставил никаких подробностей. Трамп, со своей стороны, намекнул, что может ввести повышенные пошлины и против других стран, в частности Китая, которые также покупают российскую нефть.

К теме: Экономика россии «воняет», а низкие цены на нефть остановят ее военную машину — Трамп

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
maletniyandrey
maletniyandrey
6 августа 2025, 18:43
#
Вже 50 разом, ще 50 і буде потужно!
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
6 августа 2025, 19:52
#
Импорт газа из России в ЕС в 2024 году вырос на 18%. Импорт продолжит расти и в 2025 году. О нефтепроводе «Дружба (простигосподи, как у скакунов все руки не доходят переименовать) мы вообще молчим
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами