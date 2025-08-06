Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25%-ную пошлину на индийские товары из-за того, что страна продолжает закупать российские энергоносители. Это решение было принято через несколько часов после того, как переговоры между Вашингтоном и Москвой по войне в Украине не принесли результатов. Об этом в среду, 6 августа, сообщает Bloomberg.

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Двойной тариф и реакция рынка

Новая пошлина будет добавлена к уже существующему 25%-му тарифу, введенному ранее. Согласно указу президента, она вступит в силу в течение 21 дня.

«Они подпитывают военную машину. И если они собираются это делать, то я не буду доволен», — заявил Трамп накануне в интервью CNBC, комментируя закупки Индией российской нефти.

На фоне этой новости биржевой фонд iShares MSCI India ETF упал до сессионных минимумов, индийская рупия резко ослабла по отношению к доллару, а цены на нефть подскочили.

Провал переговоров с Россией

Введение новых пошлин произошло на фоне эскалации давления Трампа на Москву. Он установил для Кремля дедлайн до 8 августа для достижения перемирия с Украиной, угрожая вторичными санкциями против торговых партнеров россии.

Однако встреча американского посланника Стива Виткоффа с представителями Кремля в среду завершилась лишь обменом «сигналами». Помощник путина юрий ушаков заявил, что переговоры были «полезными и конструктивными», но не предоставил никаких подробностей. Трамп, со своей стороны, намекнул, что может ввести повышенные пошлины и против других стран, в частности Китая, которые также покупают российскую нефть.

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