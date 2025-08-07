Multi от Минфин
7 августа 2025, 19:04

НБУ начал возвращать активы клиентов Фридом Финанс

Депозитарий Национального банка 7 августа 2025 года начал возвращение государственных облигаций Украины и средств клиентов Фридом Финанс (как в гривне, так и в иностранной валюте), полученных от этих ценных бумаг. Об этом сообщает прессслужба НБУ.

Депозитарий Национального банка 7 августа 2025 начал возвращение государственных облигаций Украины и средств клиентов Фридом Финанс (как в гривне, так и в иностранной валюте), полученных от этих ценных бумаг.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это стало возможным на следующий день после того, как НБУ получил от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) окончательный список проверенных инвесторов.

Как происходит возврат

2 августа 2025 года вступило в силу важное решение НКЦБФР, подробно регулирующее, как участники рынков капитала должны действовать, чтобы вернуть активы клиентам Фридом Финанс.

Сейчас Депозитарий НБУ принимает заявки на перевод ценных бумаг и денежных средств от депозитарных учреждений, которые избрал сам собственник активов.

Важно: НБУ возвращает активы только тем депонентам, которые включены в специальный «Перечень активов», утвержденный НКЦБФР. В этот список попадают только те инвесторы, которых тщательно проверили Служба безопасности Украины и другие уполномоченные органы.

Что нужно сделать владельцу активов

Чтобы вернуть свои активы, которые учитываются в Депозитарии НБУ, владельцу достаточно обратиться в одно депозитарное учреждение.

Получив от этого учреждения заявку на перевод ценных бумаг или средств, Депозитарий НБУ перескажет все принадлежащие владельцу государственные ценные бумаги и выплаты по ним (указанные в «Перечне активов») на счета депозитарного учреждения. Оттуда они уже будут зачислены на счета непосредственно владельца.

Напомним

«Минфин» писал, что с 4 августа клиенты Фридом Финанс могут начать обращаться в депозитарные учреждения или временного управляющего компании (в зависимости от типа активов) для возврата активов.

Ранее НКЦБФР опубликовала специальную пошаговую инфографику, чтобы помочь клиентам Фридом Финансом разобраться с процедурой возврата заблокированных активов и дать ответы на наиболее актуальные вопросы.

Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал президент.

На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. Всего в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
