Повышение налогов и ужесточение финмона: что Украина снова пообещала МВФ

На прошлой неделе в Украину поступил транш в $1,1 млрд в результате успешного 5-го пересмотра Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Чтобы и дальше получать финансирование, в том числе по уже анонсированным 6−8-му траншам, наша страна должна выполнять взятые перед фондом обязательства. «Минфин» проанализировал текст подписанного с МВФ Меморандума и выделил его ключевые моменты.

Экономические реалии: инфляция выше, ЗВР растут

В самом начале Меморандума украинские власти подчеркивают, что на войну потребуется больше денег, чем изначально рассчитывали. Их объем будет зависеть от хода боевых действий. Тем не менее наши чиновники обязуются сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность.

При этом Украина официально признала, что уже, по итогам 2024 года, не удастся удержать инфляцию на уровне прогноза Нацбанка (8,5%) — будет зафиксировано 9% в годовом исчислении. В сентябре Госстат отчитался уже о 8,6% инфляции.

Также в этом году прогнозируется сокращение валютных поступлений. Увеличение дефицита текущего счета в 1,5 раза — с прошлогодних $9,7 млрд грн до $14,9 млрд. Что в Меморандуме объясняется «умеренным предоставлением грантов и ухудшением торгового баланса из-за меньшего урожая, увеличением оборонного импорта и оттоком из-за валютной либерализации», которую развернул Нацбанк.

Среди других негативных факторов также называются ограниченность рынка труда и дальнейшие траты украинских мигрантов за границей. Видимо, имеются в виду украинцы, уехавшие от войны и энергокризиса накануне отопительного сезона, который, по утверждению властей, не будет легким.

Впрочем, несмотря на это, по итогам 2024 года, прогнозируется увеличение размера золотовалютных резервов Нацбанка на 5,1% с начала этого года — до $42,6 млрд. Или на 9,5% с прошлого месяца (сентября), когда регулятор отчитался о запасе в $38,9 млрд. По итогам 2025 года, ЗВР должны вырасти еще на 5,4% — до $44,9 млрд, при условии дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны стран G7.

Но если что-то пойдет не так, руководство нашей страны в Меморандуме готово повышать налоги, чтобы собрать недостающие средства внутри страны, или секвестировать расходы.

Повышение налогов, предусмотренное в ресурсном законопроекте № 11416-д (документ до сих пор находится на подписи у Президента), может оказаться не последним.

Меморандум подписали Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Андрей Пышный.

Кому повысят налоги в следующий раз

Наши власти в документе подчеркнули, что всей этой экономии и повышенных налоговых сборов Украине недостаточно из-за растущих расходов на оборону — на 410 млрд грн меньше запланированного в первоначальном госбюджете. А если говорить об оценке военного ущерба, нанесенного энергетике и другой инфраструктуре Украины, то сейчас его оценивают в размере $486 млрд на ближайшие 10 лет, но понятно, что он может увеличиваться каждый день.

«Пересмотренный прогноз по войне заставил нас откалибровать фискальную политику на оставшийся период действия программы», — отмечается в документе. А в качестве примера принятых мер, приведено повышение военного сбора с 1,5% до 5% задним числом (с 1 октября 2024 года): о влиянии на депозитную доходность уже неоднократно писал «Минфин», и о внедрении его для ФОПов. Также упоминается повышение налога на прибыль для небанковских финучреждений с 18% до 25% и акцизов.

«Мы также планируем более целенаправленно и рационально предоставлять налоговые льготы, минимизировать потери поступлений в бюджет и избегать нарушения принципов справедливости и экономической эффективности», — обязалось украинское руководство в Меморандуме.

Также власти анонсировали такие налоговые реформы на ближайшие несколько лет:

Возможное повышение основной ставки НДС, которая сейчас составляет 20%. Новая возможная ставка в документе не называется, хотя ранее украинские депутаты говорили, что обсуждали с МВФ уровень в 22%.

Внедрение прогрессивного налога на доходы физлиц (сейчас — 18%, вне зависимости от размера дохода). Четкие предложения по прогрессивной шкале НДФЛ пока не озвучиваются.

Разработка и внедрение автоматической отчетности, которая позволит нашей налоговой получать данные о доходах физлиц от операторов цифровых платформ и международных органов по принципам Директивы Совета EC DAC7. Предполагается, что это позволит налоговым службам больше узнать о доходах простых граждан, которые сейчас не облагаются. Первый законопроект на эту тему был внесен в Верховную Раду еще осенью 2023 года (№ 10166).

Он подразумевал предоставление в ГНС информации от сервисов, вроде Uber, Bolt, Uklon, Glovo. Всего по 20 видам деятельности, и ожидалось получение данных о доходах от 300 тыс. до 500 тыс. самозанятых лиц — от водителей до курьеров. Если они не зарегистрированы и не предоставляют соответствующих налоговых отчетов/не платят налоги, то налоговым агентом выступит сама цифровая платформа, которая должна автоматически у них удерживать 6% с дохода. Однако законопроект не рассматривался и не принят, а в Меморандуме говорится о его доработке к началу мая 2025 года.

Определение принципов налогообложения виртуальных активов, согласованных с правилами Евросоюза. Там еще в апреле 2023 года принят MiCA (Markets in Crypto Assets). В Украине законопроект с ключевыми критериями регулирования и налогообложения криптовалют готовили Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Минцифры, консультируясь с Нацбанком.

Однако в октябре глава НБУ Андрей Пышный заявил, что до сих пор не доработана окончательная версия документа, под которой он бы мог поставить свою подпись. А глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что законопроект дорабатывается и может быть внесен в парламент до конца 2024 года, а фактически заработать — в первом-втором квартале 2025-го.

Гетманцев не стал раскрывать подробностей документа, но заверил, что в нем не будет льготного налогообложения, на которое надеялись многие — со ставкой 5−6%, по аналогии с ФОПами. К доходам по криптовалютам физлиц собираются применять базовые ставки — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Также анонсирован ряд других новаций, вроде реформирования правил налогообложения выбросов, а также добывающих отраслей.

При этом предполагается улучшить налоговое администрирование чуть ли не по всем направлениям.

«Мы завершаем разработку ІТ-базы для программы электронного аудита, которая автоматически будет проверять соответствие налоговых деклараций другим данным. Обеспечим полноценную работу программы электронного аудита до конца 2025 года. Также внедрим ІТ-решения для SAF-T UA (электронный формат представления данных) для крупных налогоплательщиков до конца марта 2025 года», — говорится в документе.

А еще в нем говорится о планах по реформированию Государственной таможенной службы, и снижении коррупционных рисков, усилении борьбы с мошенничеством.

Госдолг: привлечение новых и реструктуризация старых кредитов

Одновременно отмечается, что вероятность более продолжительной войны означает и увеличение дефицита финансирования — как минимум на 151,4 млрд грн на время действия программы EFF — то есть до 2027 года. Под его покрытие предусмотрено:

Уже полученные Украиной $57,9 млрд ($24,6 млрд — с 17 сентября 2024 года). До конца этого года ожидается поступление еще $16,8 млрд.

Твердые финансовые обязательства на следующие 12 месяцев при поддержке МВФ. Включает взносы многосторонних учреждений и официальных двухсторонних доноров, а также часть в размере $11,7 млрд по механизму ERA (доходы от российских активов) общим объемом $50 млрд.

По итогу 2024 года, размер госдолга Украины достигнет 95,6% ВВП, а потом и превысит размер нашей экономики: 106,6% ВВП — в 2025 году, 107,6% ВВП — в 2026-м, и 102,6% ВВП — в 2027-м. Это все новый прогноз того же МВФ.

В Меморандуме наша страна обещала реформировать свой госдолг. Реструктуризацию еврооблигаций летом 2024 года считают успешной, но на ней не собираются останавливаться. На очереди работа с ВВП-варрантами, гарантированными государством облигациями «Укрэнерго» (на $830 млн), и несколькими внешними коммерческими кредитами.

О пенсиях и соцвыплатах

Украина обязалась не увеличивать расходы на социальные выплаты/льготы:

Не уменьшать пенсионный возраст.

Воздерживаться от новых повышений пенсий, а также ограничить размер выплат по отдельным категориям пенсионеров.

Не вводить новые госвыплаты. Подпадает ли под это недавно анонсированная Президентом Владимиром Зеленским выплата государством для граждан Украины 1 тыс. грн, которую в народе уже назвали «вовиной тысячей», пока неясно.

Реформирование льготного кредитования «5−7−9%»

Власти недавно в три раза подняли размер комиссии Фонда развития предпринимательства (ФРП), который курирует льготную госпрограмму «5−7−9%» — с 0,15% до 0,5% суммы. А теперь обязались повысить эффективность его работы и устойчивость, по которой возникли вопросы не только у чиновников, но и у МВФ. Особенно на фоне роста задолженностей по возмещениям процентов по «5−7−9%», о которых писал «Минфин».

Сейчас эффективность этой кредитной программы оценивает Всемирный банк, и его отчет ожидается к концу 2024 года. По его результатам, могут вноситься изменения в структуру и сферу деятельности ФРП.

В Меморандуме наша страна обязалась к концу 2024 году принять закон под формирование наблюдательного совета в Фонде развития предпринимательства (уже внесен в Раду), а до конца января 2025-го — сформировать там НС с большинством независимых кандидатов.

Валютная и денежная политика

Чтобы сдерживать рост инфляции, Нацбанк обязался сохранять жесткую монетарную политику и высокие цены на кредиты. Это значит, что во время пересмотра размера своей учетной ставки, которых в этом году будет два (31 октября и 12 декабря), власти либо оставят ее на прежнем уровне в 13% годовых, либо даже немного поднимут. Сохранение 13% — более вероятный вариант.

В Меморандуме повторяется старый тезис о стабильном интересе населения к гривневым инструментам. Видимо, недавно зафиксированные более активные притоки на валютные счета (в пересчете на гривну) населения в НБУ считают незначительными, и, судя по всему, не планируют на них реагировать: +7,9% по гривневым счетам физлиц за 9 месяцев 2024 года (до 767,5 млрд грн), и +9,3% — по валютным (до 401,3 млрд грн).

Видят, что гривны на счетах еще больше (чем инвалюты), и текущее движение, наверное, списывают на курсовую разницу, хотя в монетарных отчетах и признают сокращение притока гривневых средств на срочные депозиты. Люди все чаще держат нацвалюту на картах, и могут ее снять в любой момент, что не беспокоит регулятора.

НБУ записал себе в достижения свое недавнее разрешение банкам до 60% обязательных резервов формировать в ОВГЗ, что позволяет Министерству финансов регулярно продавать новые выпуски гособлигаций и покрывать выплаты по старым бумагам. Благодаря этому правительство может оперативно покрывать кассовые разрывы бюджета и бесперебойно обслуживать долги в рамках ранее размещенных гособлигаций.

Также в Нацбанке уверили, что контролируют ситуацию на валютном рынке, сокращая продажи доллара из золотовалютных резервов. В октябре среднедневной объем продаж регулятора составляет $190−195 млн, что действительно ниже показателя лета, когда он мог достигать $240 млн, а на пиках мая вообще превышал $480 млн.

В то же время все понимают, что ощутимый рост валютного спроса ожидается с конца ноября и в течение всего декабря, когда будут делаться авансовые платежи на 2025 год и закрываться контракты 2024 года.

Курсовых прогнозов или гарантий наши власти в Меморандуме не дают, но обещают отслеживать схемы, которые позволяют выводить валюту из Украины и бороться с теми, кто попытается обойти действующие ограничения. А в качестве примера, приводят покупки за границей драгоценностей и недвижимости, что НБУ не запретил, но ограничил с 10 сентября 2024 года лимитами (100 тыс. грн и 500 тыс. грн в месяц соответственно).

В новом Меморандуме Нацбанк снова подтвердил свое обязательство избегать открытой эмиссии гривны. Как в форме покупки ОВГЗ у Минфина, что регулятор сделал в начале большой войны (на 400 млрд грн), так и в виде кредитования банков под покупку гособлигаций, либо финансирования внебюджетных программ правительства. Эти обязательства находятся в разделе, посвященном независимости Национального банка, — там закрепляется обещание правительства не давить на НБУ.

Банки, финмониторинг и другое

Также Нацбанк пообещал сохранить финансовую стабильность. Под этим соусом в 2025 году будет проведено новое диагностическое обследование банков — стресс-тестирование, на этот раз с привлечением внешних аудиторов. Заодно, наверное, регулятор сообщит, как идет подкрепление капиталами 4-х банков, которые провалили это тестирование в 2023-м и для которых была утверждены двухэтапные планы увеличения капиталов на 10 млрд грн с крайней датой — март 2026 года.

Есть и ряд других важных обязательств:

НБУ пообещал ужесточить требования к минимальному уставному капиталу украинских банков до европейского уровня в 5 млн евро — соответствующий документ должен быть внесен в Верховную Раду до конца января 2025 года. А после его вступления в силу банкам дадут 6 месяцев для выполнения нового требования.

У некоторых финучреждений с этим могут возникать сложности, о чем уже писал «Минфин». У кого-то может не хватать средств из-за небольшой прибыли, а у кого-то — документов, чтобы доказать НБУ легальность происхождения своих капиталов (пройти финансовый мониторинг). Согласно текущей отчетности, сейчас (по текущему курсу евро) потенциальные проблемы с капитализацией могут возникнуть у 10-ти банков, а в случае девальвации гривны и подорожания евровалюты в зоне риска окажется еще больше структур.

Одновременно наши власти пообещали сокращать численность госбанков, которая официально достигла 6 структур: Приватбанк, Ощадбанк, Сенс Банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Первый инвестиционный банк. Вот-вот к ним присоединиться и Мотор-Банк, который государство забрало у пророссийских владельцев.

В новом Меморандуме правительство повторило свое старое обещание продать две госструктуры. Это Укргазбанк, которому IFC (Международная финансовая корпорация) еще в январе 2021 года предоставила кредит в €30 млн с дальнейшей конвертацией в капитал, однако так и не стала его акционером до сих пор.

А также национализированный в 2023 году Сенс Банк (бывший Альфа Банк), который власти чуть ли не сразу выставили на продажу, однако публично не назвали ни одного потенциального инвестора.

НБУ пообещал ужесточить надзор над тем, что он назвал «гибридными бизнес-моделями банков». Когда небанковские организации интегрируют в банках цифровые услуги, где сейчас увидели «специфические риски». Какие именно — не уточняется. Но совершенно ясно, что регулятор начнет более тщательно следить за их работой и может выдвигать новые требования, что может отражаться на обслуживании клиентов. Как объяснили «Минфину» речь идет о проектах, вроде monobank в Универсал Банке и izibank в Таскомбанке.

Регулятор также пообещал ужесточить требования по финансовому мониторингу к банкам, небанковским организациям и платежным сервисам. Что именно дополнительно возьмут под контроль — не уточнил, но уже ясно, что клиентам будут задавать еще больше вопросов по природе их платежей и происхождении денег, а также чаще наказывать.

До конца декабря 2024 года власти обязались пересмотреть систему установления и выплаты вознаграждения высшему руководству всех государственных банков. Как именно будут меняться выплаты — не указано. Но не исключается их увеличение.

«Вознаграждение должно быть конкурентоспособным на международном уровне, последовательным и пропорциональным их функциям, обязанностям, ответственности, а также учитывать неполную занятость на их должностях и ограничения, связанные с введением военного положения», — говорится в документе.

Правда, при этом пообещали оценивать эффективность работы госбанков. Напомним, что «Минфин» недавно анализировал изменение вознаграждений топ-менеджерам госбанков.

Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физлиц обязались разработать систему гарантирования вкладов для кредитных союзов и компаний по страхованию жизни, где государство пока ничего не гарантирует и не компенсирует при закрытии организаций.

Для улучшения обмена информацией Украина обязалась до конца декабря 2024 года принять новый закон о Кредитных бюро, где собираются сведения о выдаваемых украинцам займах и их погашении.

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Энергетика и повышение тарифов

Правительство пообещало продвигать реформу корпоративного управления в энергетическом секторе. А именно, до конца декабря 2024 года закончить формирование наблюдательного совета оператора ГТС (газотранспортной системы) Украины, а позже — оценить эффективность его работы. Еще — в ноябре 2024 года запустить независимую оценку набсоветов «Нафтогаза» и «Укрэнерго», и завершить в январе 2025-го.

Для отопительного сезона 2024−2025 годов наши власти планируют дополнительно импортировать газ для внутреннего потребления до 2−3 млрд куб м природного газа. Если «Нафтогазу» не будет хватать средств, он воспользуется кредитной линией Европейского банка реконструкции и развития, которая была ему открыта еще до полномасштабного вторжения.

При этом чиновники не исключили повышения для населения тарифов на газ и электроэнергию в случае необходимости, но с сохранением льгот для уязвимых домохозяйств.

Что дальше

Это основные моменты, которые вошли в 5-й пересмотр кредитной программы МВФ, но будет еще три, и достаточно скоро: 1 декабря 2024 года — 6-й, 1 марта 2025-го — 7-й, и 1 июня 2025-го — 8-й. Выполнение требований и структурных маяков можно будет отследить по обобщенных данным.