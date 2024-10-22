Зарплату руководителей госбанков привязали к валютному курсу: кто получает больше

Несмотря на войну и сложную ситуацию в экономике, наша банковская система продолжает увеличивать расходы на персонал, в том числе на топ-менеджеров из правлений и наблюдательных советов. Как в коммерческих, так и государственных структурах, подотчетных Кабмину и принадлежащих народу Украины. Особенно в случаях с набсоветами, где выплаты привязаны к текущему валютному курсу. «Минфин» собрал официальные данные по выплатам руководству госбанков и расспросил о них банкиров.

Больше денег на руководство и рядовой персонал

Чтобы понять общую динамику роста административных затрат нашей банковской системы, «Минфин» проанализировал свежие официальные отчеты на сайте Нацбанка. Из них видно, что два последних года расходы всей банковской системы на зарплаты персоналу выросли на 31,7% и достигли на 1 сентября 2024 года 31,6 млрд грн. Другие административные и операционные затраты, в которые входят вознаграждения руководства, увеличились на 32,9% (до 25,7 млрд грн).

В банках с госкапиталом эта тенденция еще более очевидная:

зарплата персоналу — рост на 38,2% (до 14,5 млрд грн);

другие административные и операционные расходы — увеличение на 45,5% (до 10,8 млрд грн).

Мы анализировали данные НБУ на 1 сентября 2024 года, сравнивая их с аналогичным периодом 2023-го. Отметили, что на 6-ку банков с госдолей приходилась почти половина (46%) зарплатных расходов всей банковской системы, а на оставшиеся 56 банков — 54%. Похожее доминирование наблюдалось и в категории «другие админрасходы»: 42,1% — госструктуры и 57,9% — остальная банковская система.

Такая динамика приростов за год по зарплатным расходам у банков с госдолей:

Видим сокращение только у ПИБ, где поработало АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) после национализации структуры, ранее принадлежавшей акционерам из рф. В остальных случаях на зарплаты тратилось больше.

В категории «другие админрасходы» немного другая история:

Приватбанк — +13,7% (до 5,1 млрд грн); Ощадбанк — +75,8% (до 3,2 млрд грн); Укрэксимбанк — +65,7% (до 609,6 млн грн) ; Укргазбанк — -35,7% (до 491,4 млн грн); Сенс Банк — -24,4% (до 1,4 млрд грн); Первый инвестиционный банк — -20,3% (до 8 млн грн).

По этой составляющей зафиксировано сокращение расходов у трех финучреждений (Укргазбанк, Сенс Банк и ПИБ), но сильный прирост (более 75%) у корпоративного Укрэксимбанка.

Чтобы разобраться с выплатами руководству, «Минфин» поднял соответствующие официальные отчеты госбанков (обязаны публиковать по требованию Кабмина), которые обычно находятся в глубине их сайтов. Нередко их обнародуют с задержками и опозданиями.

Ощадбанк — до 2,1 млн грн по курсу

В Ощадбанке наиболее динамичными оказались выплаты для членов наблюдательного совета, состав которого меняется. У НС они называются не зарплатами, а «вознаграждением». Может потому что эти люди не руководят операционной деятельностью банков, и каждый день на работу не ходят. Занимаются стратегиями, политикой развития и другими общими вопросами, время от времени собираясь на заседания.

Из последних отчетов Ощадбанка видно, что вознаграждения для членов его набсовета выросли с 341,6 тыс. грн до 1,6−1,8 млн, и до 2,1 млн грн — для главы НС. Зафиксировано пятикратное увеличение, мы сравнивали II кварталы 2024/2023 годов.

Пресс-служба Ощадбанка выделила два ключевых объяснения роста выплат:

Привязка вознаграждений членов НС к валютному курсу, который, как известно, поднимался в течение года после того, как Нацбанк отказался от фиксации курса на уровне 36,6 грн/$, и дал доллару подорожать до 40,5 грн/$ к июню 2024-го.

Занижение выплат в 2023 году. Хотя в отчете период начислений указан в диапазоне с 1 апреля до 30 июня, однако фактически набсовет работал только 20 дней в апреле, и получил оплату только за них.

«Вознаграждение членов наблюдательного совета определяется распоряжением Кабинета Министров, его размер зафиксирован в иностранной валюте. Эквивалент в гривне определяется валютным курсом. Актуальный состав наблюдательного совета Ощадбанка получил полномочия 2 ноября 2023 года.

Согласно решению правительства, годовое вознаграждение этого состава совета уменьшилось на 6%. Меньшие расходы банка на вознаграждение члена наблюдательного совета во втором квартале 2023 года объясняется тем, что совет потерял правомочие и работал только с 1 по 20 апреля", — ответила по запросу «Минфина» пресс-служба Ощадбанка.

Выходит, что 1,6−2,1 млн грн члену НС — стандартное вознаграждение.

Наблюдательный совет госбанка сейчас возглавляет Владимир Лавренчук, а входят в него:

Юлия Пашко; Роза Топанова; Александр Роднянский; Хуан Энрике Перес Калот ; Филип Хизли; Михаил Крупинский; Элизабет Нельсон.

Если говорить о правлении Ощадбанка, то его зарплата (выплачивается ежемесячно) практически не изменилась. Колеблется от 449,1 тыс. грн до 750,2 тыс. грн/мес., в зависимости от получателя. А председательская даже сократилась с 1,4 млн грн до 1,1 млн грн/мес. — если сравнивать последний отчет за июль 2024-го с аналогичным периодом 2023 года.

Правление Ощадбанка возглавляет Сергей Наумов, также в него входят:

Евгений Драчко-Ермоленко; Антон Тютюн; Олег Стринжа; Арсен Милютин; Юрий Кацион; Дарья Онищенко; Наталия Буткова-Витвицкая.

«От финансового результата банка зависит меняющаяся часть вознаграждения члена правления по результатам года. Однако, согласно решению Кабмина, выплата этой части вознаграждения членам правления во время военного положения запрещена и, соответственно, не производилась», — рассказали нам в пресс-службе Ощадбанка.

Если говорить о результативности работы Ощада, то его чистая прибыль (после уплаты налогов) за 7 месяцев работы 2023/2024 годов выросла на 33,5% и достигла 11 млрд грн. Также заметно увеличился размер выплат по налогу на прибыль. Но нужно помнить, что год назад он был отрицательным, — с «минус» 77 тыс. грн до 1,2 млрд грн. Также стоит заметить, что 1,2 млрд грн — это только 10,2% от прибыли до налогообложения (12,2 млрд грн), при действовавшей на тот момент налоговой ставке на прибыль 25%.

Сенс Банк — вознаграждения не зависят от финрезультата

Размер вознаграждения членов наблюдательного совета Сенс Банка изменился незначительно, хотя отслеживать его сложнее. Поскольку оно выплачивается не каждый месяц и зависит от работы НС.

В сентябре 2023 года размер выплаты члену набсовета находился в рамках 471,4−612,6 тыс. грн, а в июле 2024-го — 576,6−681,5 тыс. грн (в этом сентябре не выплачивался).

«Размер вознаграждения не увеличивался, однако была компенсация расходов на выполнение функций членов наблюдательного совета, которая может определяться, как дополнительное благо», — уточнили в пресс-службе Сенс Банка.

Изменение размеров выплат там объяснили тремя факторами:

Низкой сравнительной базой: в июле 2023 года вознаграждение насчитывали не с начала месяца, а с 23 до 31-го числа, за неполный месяц.

Расширением обязанностей: увольнением главы правления и исполнением обязанностей зампредами до утверждения нового первого лица, что предусматривает доплату.

Оплата отпускных, больничных, работы в выходной день и т. п.

В Сенсе уверяют, что при начислениях придерживались Постановления Нацбанка № 153 от 30 ноября 2020 года («Об утверждении Положения о политике вознаграждения в банке») и оценивали профессионализм работников и их организационные способности в денежной форме.

«В соответствии с этим Постановлением, вознаграждение включает фиксированные и/или переменные составляющие. Фиксированное вознаграждение, то есть основная заработная плата, имеет заранее оговоренный размер, в соответствии с условиями договора, заключенного между банком и работником, или штатного расписания банка, и отражает соответствующий уровень профессионального опыта и организационной ответственности», — говорится в ответе Сенс Банка для «Минфина».

Зарплаты главы и зампредов Сенс Банка не менялись, хотя состав правления за год расширился с 4 до 6 человек. После национализации структуру возглавил Дмитрий Кузьмин, которого считали спорной фигурой, но его горячо поддерживал регулятор. Однако уже через 3 недели он подал в отставку, официально объяснив это личными причинами (и.о. была Елена Зубченко), после чего на первую позицию был утвержден Алексей Ступак.

Зарплата главы Сенс Банка сохранена на уровне 1,1 млн грн/мес., а у членов его правления она колеблется от 571,5 тыс. грн до 790 тыс. грн/мес.

На текущий момент в правление Сенса входят:

Алексей Ступак; Елена Зубченко; Андрей Соколов; Инна Тютюн; Алексей Шклярук; Сергей Максюта.

В банке подчеркнули, что размер выплат руководству не зависит от его прибыли.

«Согласно Постановлению НБУ № 153 фиксированное вознаграждение не зависит от финансового результата. Ввиду этого факта, уменьшения или увеличения вознаграждения за этот период не было», — отметили в пресс-службе Сенс Банка.

Согласно отчету НБУ, за 8 месяцев 2024 года чистая прибыль (после налогообложения) Сенс Банка сократилась в 2,2 раза — до 2,4 млрд грн. В то же время сумма, уплаченная по налогу на прибыль, подскочила сразу в 584 раза из-за крошечного платежа в 2023-м — с 1,2 млн грн до 677,4 млн грн. Но если сравнить уплаченные в этом году 677,4 млн грн с общей прибыли (до налогообложения), то мы увидим, что это только 21,7% суммы. Не дотягивает до действующей сейчас для банков налоговой ставки в 25%.

Еще в пресс-службе Сенс Банка уточнили, что размер зарплат правления утверждается набсоветом, и там его пока не планируют менять.

«На данный момент информации об изменении размера указанного фиксированного вознаграждения в 2024 и 2025 годах нет», — подтвердили в банке.

Приватбанк отказался объяснять зарплаты — не обязан

Еще меньше открытой информации удалось разыскать о вознаграждениях и зарплатах наблюдательному совету и правлению Приватбанка. Нашли только помесячные отчеты за 2024 год. Хотя в пресс-службе Привата заверили, что выполняют ст. 15 Закона «О доступе к публичной информации».

Из имеющихся данных можно понять, что потолок вознаграждения для набсовета Приватбанка с начала 2024 года вырос на 31% и достиг 803,4 тыс. грн, одновременно расширился его рабочий состав.

В сентябре 2024 года размер вознаграждения членам НС был в рамках от 580 тыс. грн до 803 тыс. грн, а всего им заплатили 6,3 млн грн.

На текущий момент в состав НC Приватбанка входят 9 человек:

Нильс Мелнгайлис; Артем Шевалев; Ягейло Збигнев; Надир Шейх; Михай Ионеску; Федерико Руссо; Владимир Литвин; Юлия Мецгер; Сергей Алексеенко.

В ответ на запрос «Минфина» в Приватбанке заявили, что не должны объяснять денежные выплаты руководству и не будут этого делать.

«Что касается другой запрашиваемой вами информации, то она не подлежит обязательному обнародованию, согласно Закону Украины „Об информации“, ст. 5.», — подчеркивается в комментарии пресс-службы Приватбанка.

При этом в официальных отчетах мы видим увеличение зарплаты главы правления Приватбанка на 10,5% — до 1,076 млн грн, выплату одному его заместителю в размере 1,095 млн грн, а также огромное начисление одному из зампредов в начале года — в размере 6,6 млн грн, что сложно объяснить. Уже в сентябре 2024 года последний получил больше главы — 1,114 млн грн. Также очевидно расширение зарплатного диапазона у других зампредов — с 236,9−385 тыс. грн до 577,7−993,7 тыс. грн.

Общая сумма выплат сократилась с 10,2 млн грн до 6,2 млн грн.

Недавно в Приватбанк назначили нового главу, и сейчас состав правления выглядит так:

Герхард Бёш (Микаэль Бьоркнерт — с ноября); Антон Разумный; Марюс Качмарек; Евгений Заиграев; Дмитрий Мусиенко; Солвита Деглава; Лариса Чернышова.

За 8 месяцев 2024 года Приватбанк увеличил свою чистую прибыль (после налогов) на 10,8% (до 43,4 млрд грн), по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А платежи по налогу на прибыль нарастил вообще на 58,9% (до 14,2 млрд грн) и перевыполнил бюджетные платежи — перечислил 29,5% заработка вместо действующей пока 25%-й ставки. Хотя уже известно, что власти в 2024 году задним числом поднимут банкам налог на прибыль до 50%.

Укрэксимбанк делает топам доплаты за участие в комитетах

Выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета Укрэксимбанка были нерегулярными, и, видимо, напрямую привязывались к заседаниям и фактической деятельности. Потому для сравнительной базы пришлось пользоваться показателем июня 2023 года, сопоставляя их с текущим размером выплат — за сентябрь 2024 года.

Из-за разной сезонности произошло увеличение вознаграждений — с 484,6−518,1 тыс. грн до 590,2−1 043 тыс. грн. Общая сумма выплат выросла с 4,5 млн грн до 5,6 млн грн — то есть на 24,4%.

В банке такой рост объяснили дополнительными начислениями.

«Разница в размере вознаграждения членов наблюдательного совета за последний и предыдущие месяцы связана с выплатой в начале сентября 2024 года дополнительного фиксированного вознаграждения за выполнение функций главы НС и глав комитетов за август и в предыдущие месяцы», — прокомментировали «Минфину» в пресс-службе Укрэксимбанка.

Там отметили, что размер вознаграждений определяется Кабмином и устанавливается распоряжением КМУ № 474-р от 30 мая 2023 года.

На текущий момент набсовет Укрэксимбанка состоит из 8 человек:

Ростислав Футало; Виктория Страхова; Александр Бевз; Юрий Буца; Доминик Меню; Разван Мунтеану; Роберт С. Коссманн; Сильвия Юми Ганссер-Поттс.

Диапазон зарплат членам правления Укрэксимбанка несколько сократился — с 699,4−1 193 тыс. грн до 590,2−1 042 тыс. грн. Но его состав увеличился на два человека, потому общий объем выплат всему правлению немного вырос — с 5 млн грн до 5,2 млн грн (на 4%).

На текущий момент в правление этого госбанка входят:

Виктор Пономаренко; Максим Земляный; Виктория Масна; Павел Гашковец; Олег Капкан; Михаил Медко; Светлана Агеева.

Планы по дальнейшему пересмотру окладов правлению в банке пока не уточняют.

За 8 месяцев 2024 года чистая прибыль Укрэксимбанка выросла на 74,4% (по сравнению с 8 мес. 2023-го) и достигла 5,4 млрд грн. Однако при этом в графе уплаченного налога на прибыль у структуры сохраняется ноль.

Укргазбанк больше тратит на правление и платит матпомощь

Укргазбанк, который недавно провел ребрендинг и называет себя UGB, за последний год не изменил размер вознаграждения членам наблюдательного совета. В сентябре 2023 и 2024 годов оно находилось в рамках 402,3−475,4 тыс. грн и выплачивалось ежеквартально.

Но из платежной ведомости видно увеличение состава НС — с 5 до 7 человек. Потому общие расходы на выплаты набсовету выросли на 38% — с 2,1 млн грн до 2,9 млн грн в месяц.

Сейчас туда входят:

Санела Пашич; Яна Бугримова; Марина Лазебная; Ираклий Элашвили; Энрика Римолди; Пер Андерс Фаст; Юрий Блащук.

Если говорить о правлении Укргазбанка, то там два изменения — расширение состава (с 5 до 6 человек) и увеличение размера зарплат. Начисления главе (до сих пор в статусе исполняющего обязанности) выросли с 870 тыс. грн до 1,05 млн грн. А диапазон выплат членам правления расширился с 550−725 тыс. грн до 379,8−1 359 тыс. грн.

Общая сумма зарплатных выплат правлению в сентябре 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го) выросла на 41,7% — с 3,6 млн грн до 5,1 млн грн.

Из табличных данных понятно, что на увеличение выплат сыграло также начисление отпускных. Более детально комментировать «Минфину» выросшие выплаты в пресс-службе UGB отказались, предложив самостоятельно искать ответы в уставе, политике/положении о выплатах и других внутренних документах Укргазбанка.

На официальном сайте Укргазбанка в правлении указано 7 человек, вместе с одним отстраненным от работы из-за возбужденного уголовного дела:

Радион Морозов; Владимир Пономарев; Наталия Василец; Тамара Савощенко; Андрей Самохвалов; Александр Щербаха; Денис Чернышов (отстраненный).

В Укргазбанке есть свой профсоюз, в который правление делает взносы в широком диапазоне — от 1,3 тыс. грн до 2,9 тыс. грн, но также получает материальную помощь до 14 тыс. грн.

За 8 месяцев 2024 года Укргазбанк нарастил свою прибыль после налогообложения в 1,6 раза — до 4,2 млрд грн, а размер уплаченного налога на прибыль — вообще в шесть раз (до 708 млн грн). Тем не менее перечисленные в бюджет 708 млн грн — это только 14,5% от прибыли до налогов (4,9 млрд грн), а не положенные 25%.

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ПИБ сокращает выплаты и может сменить правление

Последним в число банков в госдолей вошел недавно национализированный Первый инвестиционный банк (ПИБ), который ранее принадлежал акционерам из рф. Набсовет там функционирует меньше года и заседает не каждый (неполный) месяц, исходя из чего и происходит начисление вознаграждений. С февраля по июль 2024 года их размер сократился в три раза — с 20 тыс. грн до 7 тыс. грн на человека.

В состав НC Первого инвестиционного банка вошли:

Александр Циганок; Александр Панченко; Гия Гецадзе.

«Решение о повышении/уменьшении размера вознаграждения для членов и главы наблюдательного совета принимает общее собрание акционеров. Изменения происходят нечасто, последний раз решение об изменении фиксированного вознаграждения принималось в 2020 году», — прокомментировал «Минфину» ситуацию глава правления ПИБ Дмитрий Золотько.

Зарплаты правлению банка утверждает набсовет. Их совокупный размер для 5-х членов правления с февраля по сентябрь сократился на 7% — с 603 тыс. грн до 559,3 тыс. грн.

Председательская зарплата увеличена на 3,8 тыс. грн — с 205 тыс. грн до 208,8 тыс. грн. А диапазон окладов членов правления изменился с 71,7−126,3 тыс. грн до 50−100,1 тыс. грн.

В правлении ПИБа пятеро членов:

Дмитрий Золотько; Ирина Колесник; Матвей Снитко; Сергей Оначенко; Елена Черненко.

«Набсоветом решение о выплате переменного вознаграждения принимается по рекомендации Комитета по вознаграждениям, по результатам рассмотрения предложений правления, на основании управленческих отчетов относительно достигнутых результатов деятельности банка, критериев оценки проделанной работы, оценки эффективности деятельности членов правления, выполнения индивидуальных целей и т. п. », — объяснил «Минфину» зарплатные правила Дмитрий Золотько.

При этом после недавнего назначения новых членов НС он не исключил изменение состава правления ПИБа.

«Новоизбранные члены наблюдательного совета сейчас проходят согласование для вступления в должность в Национальном банке Украины. По решению НС возможно изменение состава правления, которому будет установлен другой размер фиксированного вознаграждения», — сказал нам Золотько.

Первый инвестбанк работает в минус: за 8 месяцев 2024 года его убыток вырос почти на 20% и достиг 29,9 млн грн. В графе об уплате налога на прибыль, соответственно, ноль.