НДС или военный сбор: какой налог лучше повышать

Финансовая ситуация в Украине складывается не лучше военной, поэтому определенного повышения налогов нам не избежать. Вопрос только в том, какие именно налоги придется повышать и, соответственно, кто от этого больше всего проиграет, а кто, возможно, и выиграет, отмечает в колонке для ЭП старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Социальная составляющая налогов

На данный момент Минфин почти продавил свой подход, который заключается в повышении «военного сбора» с нынешних 1,5% до 5%.

По факту это означает повышение налогов на доходы граждан, то есть снижение их доходов — того, что сотрудники получают на руки «чистыми», а у предпринимателей остается «на себя». Снижение, прямо скажем, не супер критическое, но все же…

Альтернативный подход, который отстаивают независимые эксперты и ряд депутатов, — вместо этого ввести временную надбавку к НДС в размере нескольких процентов. НДС — это по факту прибавка к цене облагаемых им товаров и услуг.

Соответственно, если его повысить, цены могут вырасти. Однако в рыночной экономике цена определяется спросом и предложением, а не «хотелками» продавца. Поэтому на самом деле дополнительная налоговая перегрузка распределяется между покупателями и продавцами обратно пропорционально «рыночной власти» первых и вторых.

Соответственно, если продавец — монополист или член картеля (к чему отчаянно стремится наша крупная розничная торговля) — то он может диктовать цены, и переложить всю нагрузку на покупателей.

А если продавцы между собой жестко конкурируют (как это имеет место в малом и микробизнесе), то им придется частично уступать свои доходы для того, чтобы не потерять рынок.

Значит, если повысить НДС, скажем, на 3%, чтобы обеспечить примерно такой же объем дополнительных поступлений, то цены вырастут, наверняка, меньше, хотя для точного расчета нужно проводить исследования.

К сожалению, Минфин экономические факторы, подобные вышеописанным, учитывать не умеет, поэтому опасается, что повышение НДС приведет к росту инфляции на все 3%. И это уже, мол, нельзя, потому что есть опасность выйти за пределы «двухзначной инфляции», а это не комильфо.

На самом деле, скорее всего, нет, если, конечно, при этом прекратить душить микробизнес в угоду большой рознице. Но даже если так, то для реального благосостояния работника-покупателя безразлично, упадет ли он из-за сокращения дохода, или из-за роста цен.

И никакой принципиальной разницы между «однозначной» инфляцией в, скажем, 8%, и «двузначной» в 10−11% тоже нет: и то, и другое, конечно, плохо, но неизбежно в военное время — хотя у нас и в мирное бывало побольше.

Более сильный аргумент Минфина в том, что получатели фиксированных доходов (пенсионеры и живущие на помощь) от роста цен пострадают наравне со всеми, а от роста налогов на доходы — нет.

Но пенсии как раз недавно очень щедро проиндексировали за счет ЕСВ, который начисляют на зарплаты военных (т.е. по факту это скрытая бюджетная дотация Пенсионного фонда). И при такой инфляции и они, и социальная помощь подлежат индексации, в которую войдут и дополнительные проценты роста цен от повышения НДС, только не номинальные, а фактические.

При этом деньги на их выплату партнеры все же дают, в отличие от финансирования наших военных расходов. В крайнем случае, прибавка к НДС может составить не 3%, а 4%, что должно полностью компенсировать расходы по индексации.

Влияние на экономику

НДС — меньшее зло, по сравнению с налогом на доходы, и на это есть несколько веских причин.

Во-первых, косвенные налоги (к которым относится НДС) меньше вредят экономическому росту. Многолетние исследования ОЭСР по этому вопросу дают однозначный ответ: хуже всего для роста — налог на прибыль предприятий, но это первое-второе место практически разделяет с ним налог на доходы и зарплаты. А дальше с большим отрывом идет НДС. Замыкает рейтинг налог на землю/недвижимость.

Надо, впрочем, отметить, что налоги на транзакции (вроде «сборов» при купле-продаже имущества, налога с оборота и т. п. ) вообще не рассматривали, потому что они рынок просто убивают, и экономически грамотные правительства от них всячески избавляются.

Во-вторых, ожидать поступлений и реально получить их — это две большие разницы, потому что от налогов более или менее успешно уклоняются. В этом отношении НДС в последние годы выглядит очень прилично: процент его недоплаты, оцененный косвенными методами (так называемый vat compliance gap), составляет лишь около 8% — на уровне развитых стран.

А от налога на доходы у нас до полномасштабного вторжения в 2021 году (более свежих данных, к сожалению, нет) полностью уклонялись примерно 3 млн человек, и частично (через «зарплаты в конвертах») — еще 1,5−2 млн, что в сумме сопоставимо со всей легальной занятостью в частном секторе, не считая ФОП и самозанятых. Если повышается налог на зарплаты, то работающие «в тени» получают дополнительное преимущество в конкуренции как за кадры, так и за рынки (это к вопросу о справедливости).

Конечно, надбавка в 3,5% поверх общего налога на номинальную зарплату в размере 41,5% — это рост нагрузки примерно на 7%, вряд ли приведет к тектоническим сдвигам. Но некоторая (возможно — немалая) часть предприятий и работников, которые колеблются между «белым», «серым» и «черным» рынками, сделает свой выбор в сторону тени.

И, в отличие от НДС, у государства очень мало возможностей помешать этому. Поэтому поступления от дополнительного налога на доходы будут наверняка существенно меньше ожидаемых. Исключение составит разве что бюджетный сектор, который занимает около трети всех зарплат, но там налог — это только перевод денег из одного государственного кармана в другой, потому что платят его, в конце концов, за счет бюджета, как и саму зарплату.

В-третьих, если уж говорить о теневой экономике, то одно из преимуществ косвенных налогов в том, что при должном администрировании их платят все: и те, кто работает «в белую» и платит все налоги, и те, у кого есть льготы, и псевдо-ФОПы, и полные «теневики», и, прости Господи, коррупционеры… Все, кто потребляет в Украине, а не только получатели «белых» зарплат. Чем не справедливость?

Наконец, теорией и практикой подтверждено, что повышение цен через НДС вызывает существенно меньший протест потребителей, чем эквивалентный рост прямых налогов. «Простые люди» не задумываются о том, что они платят налог при каждой покупке, поэтому относительно легко предполагают его повышение — а государству только это и нужно. Именно по этой причине изобретение НДС в начале 50-х годов прошлого века привело к взрывному росту перераспределения через публичные финансы, и сделало возможным «социальное государство».

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В заключение подчеркнем, что любая подобная надбавка должна быть сугубо временной, и не до окончания военного положения, а до получения результата от реформ БЭБ, таможни и налоговой. Эти реформы могут существенно подвинуть «теневой» рынок и принести в бюджет сотни миллиардов, никак не затрагивая законопослушных граждан и даже наоборот — устраняя нечестную конкуренцию «белому» бизнесу. Когда это произойдет, нужно не забыть добиться отмены каких-либо надбавок, а, возможно, и снижения ставок налогов, прежде всего — на зарплату.