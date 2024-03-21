ФРП: Государство задолжало банкам 4,7 миллиарда по программе «5-7-9»

Долг правительства перед банками по компенсации процентных ставок по программе льготного кредитования «5−7−9%» по состоянию на 1 марта составил 4,7 миллиарда гривен. По состоянию на начало года он достигал 7 млрд грн, но Кабмин за первые два месяца перечислил банкам 2,3 млрд грн в счет погашения долга, сообщила пресс-служба Фонда развития предпринимательства (ФРП) по запросу агентства Интерфакс-Украина.

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Долги по программе

«По состоянию на 1 марта 2024 г. остаток задолженности по выплате государственной поддержки субъектам предпринимательства за 2023 год составляет 4,7 млрд грн, которая должна быть погашена в течение марта-мая 2024 года согласно утвержденному плану ассигнований бюджетной программы», — уточнили в ФРП.

Причиной возникновения задолженности Фонд назвал активный рост кредитного портфеля по программе льготного кредитования.

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«Фонд не владеет информацией об угрозах задержки выплат компенсаций по процентным ставкам в других программах, где принимают участие банки», — добавили в ФРП.

Напомним

Из-за большого размера программы «5−7−9%» у государства не хватает средств на покрытие всех льготных процентов, поэтому Фонд развития предпринимательства (ФРП) на начало 2024 года должен банкам 7 млрд грн.

Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк и правительство работает над решением этой проблемы. Банкиры рассказали, что часто жалуются в НБУ на задержки участившихся выплат процентных компенсаций со стороны Фонда развития предпринимательства, курирующего от правительства программу «5−7−9%».

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