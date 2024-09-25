С 1 октября военный сбор с депозитных доходов может вырасти до 5%: как отреагируют банки

С середины сентября крупные банки приостановили пересмотр ставок: по состоянию на 25 сентября ставки в гривне и СКВ поменял только один банк. Какие условия сейчас финучреждения с депозитными портфелями от 2 млрд грн могут предложить частным клиентам, — в свежем обзоре «Минфина».

Из 28 участников депозитного обзора ставки в этот раз снизил только один — Альянс Банк. Он порезал доходность практически всех срочных вкладов в гривне (кроме годовых), понизил ставку по вкладам в долларах на 9 месяцев, но повысил ставки по коротким вкладам (на 3 и 6 месяцев).

Сейчас в части определения дальнейшей депозитной политики банкиры оказались в очень непростой ситуации. С одной стороны, НБУ уменьшил их заработки на депозитных сертификатах: с 20 сентября доходность 3-месячных депозитных сертификатов снижена с 16% до 15,5%. При этом депсертификаты Нацбанка остаются одним из главных инструментов заработка наших банков.

С другой стороны, финансистам придется приложить немалые усилия, чтобы удержать клиентов (особенно тех, кто остро нуждается в ресурсе). Девальвация гривны и инфляция на фоне снижающейся доходности банковских вкладов сильно охладили желание украинцев размещать свои средства в нацвалюте.

Как уже писал «Минфин», граждане все более активно перевкладывают свои деньги с истекших гривневых вкладов на валютные депозиты. При этом вклады в СКВ для банкиров станут еще более обременительными. С 11 октября норматив обязательного резервирования банков на валютные вклады повысится с 10% до 15%. Это означает, что финансисты должны будут заморозить на своих счетах уже 15% от объемов средств, привлеченных на валютные депозиты.

Кроме того, НБУ увеличил с 20% до 25% норматив резервирования по вкладам физлиц до 92 дней.

И, наконец, главное — грядущее повышение военного сбора с депозитных доходов с 1,5% до 5%, что повысит общий размер отчислений из них до 23%. Пока соответствующий законопроект принят только в первом чтении. Но он предполагает введение новых правил задним числом — с 1 октября.

Получается, чтобы заинтересовать клиентов в размещении гривневых вкладов, банкирам нужно поднимать ставки. Но особо разгоняться тут они не могут — их ограничивает потолок заработков по депозитным сертификатам. Спасает ситуацию только высокая ликвидность банковской системы.

Поэтому «Минфин» выяснил, как финансисты собираются реагировать на эти вызовы.

Что говорят банкиры

Пока на октябрь банкиры не только не планируют повышений, напротив, подумывают о снижениях доходности гривневых вкладов. В лучшем случае, ставки останутся без изменений, сообщили «Минфину» руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Сергей Анников и начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Руслан Левчин из Укрсиббанка. Они также не ожидают существенных изменений по ставкам в среднем по рынку.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев говорит, что снижение ставки по депозитным сертификатом «станет стимулом только для незначительной коррекции ставок в отдельных банках». «Некоторые банки могут снизить ставки до 0,5 процентных пункта, учитывая снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам», — добавил Руслан Левчин.

Изменениями процентной политики НБУ большинство банков объясняет отсутствие планов по повышениям. Об этом, в частности, сообщил директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Директор департамента казначейства и финансовых институтов, член правления Кредитвест Банка Сергей Ярошенко говорит, что в связи с изменением процентной политики Нацбанка банк будет снижать ставки по вкладам на 3−6 месяцев. Такие же изменения он прогнозирует и в среднем по рынку. «По другим срокам изменений не ожидаем», — добавил банкир.

Рост по ставкам в октябре пока нет никаких оснований прогнозировать, говорит директор по маркетингу Юнекс Банка Алина Компанец. Она тоже объясняет свою точку зрения снижением доходности депсертификатов и увеличением норм резервирования для вкладов на срок до трех месяцев.

«В целом все эти меры, скорее, стимулируют постепенное уменьшение ставок, чем их рост. Правда, конкуренция между банками за вкладчика в последние месяцы даже обострилась, поэтому и о сокращении доходности гривневых депозитов говорить пока нельзя», — объясняет она происходящее на рынке.

Алина Компанец говорит, что сейчас на рынке сложилась довольно нетривиальная ситуация: ставки по вкладам в национальной валюте на сроки от 3-х до 12-ти месяцев почти идентичны.

«Это реакция рынка не только на дизайн монетарной политики, но и настроения украинцев, которые во времена чрезвычайной неопределенности пытаются избежать длинных сроков по депозитам, чтобы иметь более свободный доступ к сбережениям.

Поэтому, по моему мнению, без радикальных изменений ситуации в стране и на фронте ожидать разворота этого тренда не стоит. А, учитывая тот факт, что учетная ставка, по прогнозам, по меньшей мере, до конца года будет оставаться неизменной, абсолютные показатели доходности гривневых вкладов меняться в октябре не будут", — полагает она.

Сколько готовы платить по вкладам в октябре

Начальник управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка Дмитрий Лаврушин приводит и другие причины, по которым банк не закладывает повышение ставок в октябре: стабильная ситуация на рынке банковских вкладов и отсутствие значительных колебаний уровня инфляции.

По мнению Дмитрия Замотаева, текущий уровень инфляции, а также ее прогнозируемый уровень на следующий год в 9,7%, как раз может заставить граждан переключиться на тактику коротких вкладов. В пользу этого тренда, говорит банкир, играет и неопределенность с тем, как мы пройдем осенне-зимний период, прогнозируемый рост военного сбора, а также новый валютный «ориентир» — а это курс 45 грн/$ в 2025 году.

Однако эту тенденцию погасит другая — активизация банковского кредитования, считает Дмитрий Замотаев, и прогнозирует, что с октября по декабрь средние ставки будут в следующих рамках:

Вклады от 3 мес. до 6 мес. — средняя доходность до 10% годовых.

Вклады от 9 мес. к 1 году — средняя доходность 11−12% годовых.

Вклады от 1 года до 2,5 лет — средняя доходность до 13% годовых.

Вследствие последнего снижения ставки НБУ, говорят в МТБ Банке, за полтора месяца средняя ставка по привлеченным депозитам снизилась, по статистике регулятора, с 13,7% до 12,3%. «При этом ставки в государственных банках и банках-нерезидентах достаточно умеренные, а ставки в средних банках с частным капиталом составляют в среднем 14 % при незначительной дифференциации по срокам. Именно на такой уровень ставок и ориентируется МТБ Банк», — сообщил «Минфину» начальник управления риск-менеджмента банка Геннадий Качуровский, добавив, что повышений в банке не планируют.

Дмитрий Лаврушин из Радабанка прогнозирует, что средние ставки по рынку по классическим гривневым депозитам будут в диапазоне 12,5−13,5% годовых, в зависимости от срока вклада. «В частности, для депозитов на 3−6 мес. можно ожидать ставки ближе к нижней границе этого диапазона, около 12,5% годовых. На более долгие сроки, такие как 9−12 мес., ставки, вероятно, будут выше — до 13,5%», — предполагает банкир.

С таким мнением согласен и Николай Войткив из Аккордбанка. «Средневзвешенные ставки стабилизировались, дальнейшее снижение средних ставок по гривневым депозитам будет незначительным, и будет колебаться в рамках 12−14%, в зависимости от срока», — говорит банкир.

В Бизбанке прогнозируют, что ставки, скорее всего, останутся на текущем уровне, но банки будут внедрять депозитные акции как с повышенными процентными ставками в среднем 15%, так и с розыгрышами подарков. Банк проводит до конца октября одну из таких акций, а потому не планирует других повышений.

По такому же пути идут и в Таскомбанке, проводя акцию по повышению ставок, приуроченную ко дню рождения банка. «Прогнозируем, что средние рыночные ставки по депозитам в национальной валюте на 3−12 месяцев останутся на уровне 14−15% годовых. Такой прогноз обусловлен, в частности, тем, что основные игроки на рынке депозитов продолжают предлагать подобные условия. Хотя незначительные колебания ставок возможны, мы ожидаем, что общая тенденция стабильности сохранится», — говорит директор по развитию розничного и микробизнеса Александр Репях.

Алина Компанец обращает внимание, что банки вне топ-20, данные по которым не участвуют в расчете UIRD, предлагают весьма привлекательные ставки в 14−15% годовых на 3 мес., при том, что UIRD-3 уже долгое время держится возле показателя 13%. «Такими предложениями стоит воспользоваться», — считает Алина Компанец.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.09.2024−24.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.09.2024−24.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 10.09.2024−24.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.