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23 октября 2024, 12:02 Читати українською

В госбюджет Украины поступил транш от МВФ объемом около $1,1 млрд

Сегодня в Госбюджет Украины поступил транш объемом около $1,1 млрд (834,9 млн СДР) в результате успешного пятого пересмотра программы EFF. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Сегодня в Госбюджет Украины поступил транш объемом около $1,1 млрд (834,9 млн СДР) в результате успешного пятого пересмотра программы EFF.
Фото: mof.gov.ua

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Подробности

Во время встречи министра финансов Сергея Марченко с Директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой в Вашингтоне стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и финансовые потребности Украины в следующем году.

«С начала полномасштабного вторжения Украина получила более $11,3 млрд исключительно от МВФ. Эффективное сотрудничество с Фондом является одним из рычагов поддержки финансовой стабильности страны в условиях войны. МВФ продолжает эффективно реагировать на потребности Украины. Важным для нашего государства стало решение об оптимизации графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году», — подчеркнул Марченко.

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Теперь на 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до $2,7 млрд по результатам четырех пересмотров. Изначально эта сумма составляла около $1,8 млрд, согласно двум пересмотрам Программы.

Со своей стороны Кристалина Георгиева заверила, что Фонд и дальше будет всесторонне поддерживать Украину.

Куда направят средства

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти средства правительство направит на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

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В Министерстве финансов Украины отметили, что впервые за всю историю сотрудничества Украина успешно прошла пять пересмотров финансовой программы МВФ.

Напомним

По состоянию на октябрь 2024 г. МВФ является третьим крупнейшим партнером Украины по объему направленной финансовой помощи (после ЕС и США).

За 19 месяцев функционирования программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно завершила уже пять просмотров — впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь около $8,7 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
23 октября 2024, 12:20
#
Це звісно добре, але було б краще, якби населення хоча б уявлення мало, куди конкретно ці кошти йтимуть, бо новини в стилі «Україна отримала мільярд євро» викликають лише думки, що це все розкрадеться по дорозі.
+
0
asdf2024
asdf2024
23 октября 2024, 12:27
#
Учителям наверное зарплаты наконец то поднимут до европейских…
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