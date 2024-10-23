Украина пообещала МВФ поднять требования к уставным капиталам банков до 5 млн евро: в зоне риска уже 10 структур

Национальный банк до конца января 2025 года подготовит изменение в действующее законодательство (законопроект) для ужесточения требования к минимальному размеру акционерного (уставного) капитала украинских банков до 5 млн евро . Об этом говорится в Меморандуме, подписанном Украиной с Международным валютным фондом, председателем НБУ Андреем Пышным, в том числе. Полную версию документа на украинском языке вчера опубликовало Министерство финансов.

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Детали

В нем также уточняется, что после принятия законодательных изменений банкам отведут 6 месяцев для исполнения новых требований.

5 млн евро — требование Директивы Евросоюза, которую наши власти обязались выполнить, несмотря на действие в Украине военного положения.

«НБУ продолжит отслеживать экономическую ситуацию, смягчать меры контроля и возвращаться до довоенного регулирования тогда, когда это будет безопасно, а также при соблюдении банками новых требований к капиталу, приведенных в соответствие со стандартами ЕС, на основе результатов оценки устойчивости, а также с учетом роли банковской системы в кредитовании экономики и участии на внутреннем долговом рынке», — отмечается в Меморандуме МВФ.

На текущий момент в Украине действует минимальное требование к уставным капиталам банков на уровне в 200 млн грн (номинировано в гривне). Оно, по настоятельной просьбе небольших банков (вели с НБУ напряженные переговоры через профильные ассоциации), было закреплено еще семь дет назад.

Тогда Нацбанк постановлением № 2 от 11 января упразднил свое постановление № 58 от 4 февраля 2016-го («Об увеличении капиталов банков Украины»), которым от банков требовалось увеличение капиталов.

График был такой:

• 300 млн грн — до 11 января 2017 года;

• 400 млн грн — до 11 января 2018 года;

• 450 млн грн — до 11 января 2019 года;

• 500 млн грн — до 11 июля 2024 года.

Многие банки на тот момент с трудом выполняли 200 млн грн и повышение даже до уровня 300 млн грн могло спровоцировать закрытие ряда структур.

На сегодня, 23 октября, официальный курс гривна/евро составляет 44,7 грн/€. Сейчас 5 млн евро — это 223,5 млн грн. По данным НБУ, на 1 сентября 2024 года уставные капиталы ниже этого значения имеет 10 украинских банков, в том числе и «дочка» американского Ситибанка.

Однако в госбюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45 грн/$, что для евро может значить 50 грн/€ и выше. Не исключается, что в гривне новое законодательное требование по уставному капиталу может достигать 300 млн грн и потенциальных его нарушителей может быть заметно больше.

Если акционеры банков не найдут средств для дополнительных вливаний в свои структуры, им придется их закрыть.