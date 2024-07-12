Из-за дефицита электроэнергии в Украине замедлился рост ВВП и подскочила инфляция: главное за неделю
Индекс потребительских цен в июне 2024 г. в годовом выражении ускорился с 3,3% до 4,8%. За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составил 3,2−3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.
Рост ВВП замедлился из-за нехватки электроэнергии
Министерство экономики оценивает рост внутреннего валового продукта в июне на уровне 1,1% (±1%) по сравнению с июнем прошлого года. В целом за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1%.
Нацбанк просмотрел ряд валютных ограничений. Что изменится для бизнеса и волонтеров
Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений.
Кабмин одобрил законопроект о кэшбеке — СМИ
Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализациипрограммы кэшбека. Соответствующее решение правительство приняло 9 июля.
НБУ изменил предельные сроки расчетов для некоторых экспортно-импортных операций
Нацбанк просмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортно-импортных операций.
Приватбанк возглавил рейтинг самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы
Государственный Приватбанк был признан самым эффективным банком Центральной и Восточной Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.
ЕС предоставит Украине гранты на 5,3 миллиарда евро
Министр экономики Юлия Свириденко подписала Финансовое соглашение между Украиной и Европейским Союзом, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках программы Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет.
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