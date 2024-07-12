Из-за дефицита электроэнергии в Украине замедлился рост ВВП и подскочила инфляция: главное за неделю

Индекс потребительских цен в июне 2024 г. в годовом выражении ускорился с 3,3% до 4,8%. За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составил 3,2−3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.

Рост ВВП замедлился из-за нехватки электроэнергии

Министерство экономики оценивает рост внутреннего валового продукта в июне на уровне 1,1% (±1%) по сравнению с июнем прошлого года. В целом за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1%.

Нацбанк просмотрел ряд валютных ограничений. Что изменится для бизнеса и волонтеров

Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений.

Кабмин одобрил законопроект о кэшбеке — СМИ

Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализациипрограммы кэшбека. Соответствующее решение правительство приняло 9 июля.

НБУ изменил предельные сроки расчетов для некоторых экспортно-импортных операций