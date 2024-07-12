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12 июля 2024, 20:00 Читати українською

Из-за дефицита электроэнергии в Украине замедлился рост ВВП и подскочила инфляция: главное за неделю

Годовая инфляция в Украине подскочила до 4,8% — Госстат

Индекс потребительских цен в июне 2024 г. в годовом выражении ускорился с 3,3% до 4,8%. За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составил 3,2−3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
12 июля 2024, 21:01
#
Дефіцит мізків у влади…
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