Развитие искусственного интеллекта делает финансовое мошенничество все более сложным для распознавания. Злоумышленники используют дипфейки, клонирование голоса и персонализированные сообщения, чтобы убедить людей раскрыть конфиденциальную информацию или перевести средства. Об этом заявила заместитель директора-распорядительницы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Виктория Степанец.

Развитие искусственного интеллекта делает финансовое мошенничество все более сложным для распознавания.

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Как ИИ меняет финансовое мошенничество

По словам Степанец, ранее мошенники преимущественно пытались получить непосредственный доступ к банковским счетам и платежным инструментам. Сейчас все чаще они используют социальную инженерию — психологические манипуляции, направленные на то, чтобы человек самостоятельно совершил нужные злоумышленникам действия.

Искусственный интеллект позволяет делать такие атаки более убедительными. В частности, мошенники могут создавать реалистичные видео, имитировать голос знакомого человека или представителя банка, а также генерировать сообщения адаптированные под конкретного получателя.

Отдельным вызовом остается защита персональных данных. Развитие цифровых технологий происходит так быстро, что регуляторные механизмы и системы безопасности не всегда успевают приспосабливаться к новым угрозам.

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В Фонде отмечают необходимость не только своевременно выявлять риски, но и четко определять ответственность участников финансового рынка за их предотвращение.

Что меняется для вкладчиков банков

Цифровизация банковских услуг изменяет ожидания клиентов.

Как отметила Степанец, украинцы привыкли использовать финансовые сервисы дистанционно, круглосуточно и с минимальными задержками. Поэтому в случае неплатежеспособности банка вкладчики ожидают такой же скорости и удобства при получении гарантированного возмещения.

Это требует от системы гарантирования вкладов надлежащего качества данных о клиентах, усиленной киберзащиты и развития дистанционных каналов выплат.

ФГВФЛ начал развивать механизмы онлайн-возмещения вскоре после начала полномасштабного вторжения. Первоначально вкладчики получили возможность оформлять выплаты дистанционно через банки-агенты.

В октябре 2023 Фонд совместно с Министерством цифровой трансформации запустил услугу «Возвращение вкладов» в приложении «Дия».

Сколько денег Фонд вернул вкладчикам

По данным ФГВФЛ, с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2026 года Фонд произвел почти 174 тыс. выплат вкладчикам на общую сумму свыше 9,4 млрд грн.

Из них более 48,1 тыс. транзакций на 2,3 млрд грн проведено дистанционно через банки-агенты, в том числе посредством сервиса в «Дии».

Таким образом, на онлайн-каналы пришлось примерно 28% от количества выплат и более 24% их общей суммы.

Развитие цифровых механизмов позволяет вкладчикам получать возмещение без необходимости лично посещать отделения банков.

Как защититься от мошенничества с использованием ИИ

Одним из направлений противодействия новым схемам Фонд называет повышение финансовой грамотности населения.

Недавно ФГВФЛ стал партнером международного образовательного проекта FraudShield, реализуемого при поддержке программы Erasmus+.

Инициатива объединяет восемь участников из Украины, Чехии, Албании, Эстонии и Латвии. Ее цель — помочь вкладчикам распознавать финансовое мошенничество, в частности, схемы социальной инженерии с применением искусственного интеллекта.

«Важная составляющая противодействия новым угрозам — это повышение финансовой осведомленности населения в целом», — отметила Виктория Степанец.

Для защиты средств специалисты рекомендуют не сообщать посторонним паролям, PIN-кодам и одноразовым кодам подтверждения, даже если собеседник представляется работником банка.

Если человек получил подозрительный звонок с просьбой срочно перевести деньги, следует завершить разговор и самостоятельно позвонить банку по официальному номеру.

Особую осторожность следует проявлять по поводу ссылок на якобы банковские сервисы и сообщений о срочном подтверждении личных данных.

В частности, 16 ноября Фонд гарантирования предупреждал о мошеннической фишинговой рассылке от его имени и призвал вкладчиков проверять источники уведомлений.