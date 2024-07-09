ЕС предоставит Украине гранты на 5,3 миллиарда евро

Министр экономики Юлия Свириденко подписала Финансовое соглашение между Украиной и Европейским Союзом, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках программы Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Финансовое соглашение

«Подписание соглашения о привлечении грантовой поддержки будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики», — отметила Свириденко.

По ее словам, это последнее соглашение, необходимое для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility.

В целом бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро.

Украина ожидает 16 млрд евро в этом году

Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд. евро поддержки, из которых 3 млрд. евро будет грантовой помощью.

Украина уже получила от ЕС в рамках Ukraine Facility 7,9 млрд. евро, в том числе 1,9 млрд. евро поступили 27 июня.

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