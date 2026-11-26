За январь — октябрь 2026 года украинский автопарк пополнили 198,6 тыс. легковых автомобилей, импортируемых из-за рубежа. Более половины из них — 54% — составляли кроссоверы. Самой популярной моделью стал Volkswagen Tiguan, опередивший Audi Q5 и Nissan Rogue. Об этом сообщает «Укравтопром».

Самой популярной моделью стал Volkswagen Tiguan, опередивший Audi Q5 и Nissan Rogue.

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Какие кроссоверы чаще всего покупают украинцы

За десять месяцев в Украину ввезли ориентировочно 107,2 тыс. подержанных кроссоверов. Их средний возраст составил 7,3 лет.

Лидером рейтинга стал Volkswagen Tiguan — с января по октябрь украинцы импортировали 7 868 таких автомобилей.

Вторую позицию занял Audi Q5 с результатом 6816 автомобилей. Третье место досталось Nissan Rogue — 6 761 авто.

В десятку самых популярных импортированных кроссоверов с пробегом вошли:

Volkswagen Tiguan — 7 868 авто.

Audi Q5 — 6 816 авто.

Nissan Rogue — 6 761 авто.

Ford Escape — 4 190 авто.

Nissan Qashqai — 3 595 авто.

Tesla Model Y — 3 586 авто.

Mazda CX-5 — 3 560 авто.

BMW X3 — 3 146 авто.

BMW X5 — 2 919 авто.

Audi Q7 — 2 766 авто.

Таким образом, в рейтинге представлены преимущественно европейские, американские и японские модели. В то же время единственным полностью электрическим кроссовером в первой десятке стала Tesla Model Y.

Какие двигатели выбирают украинцы

Наибольшим спросом среди покупателей импортируемых подержанных кроссоверов пользуются автомобили с бензиновыми двигателями.

На них пришлось 59% всех регистраций в этом сегменте.

Дизельные кроссоверы охватили 17% рынка, электромобили — 12%, а гибридные автомобили — 10%.

Наименьшую долю составляли машины с газобаллонным оборудованием — 2%.

Итак, почти шесть из десяти ввезенных кроссоверов работают на бензине. В то же время доля электрических и гибридных моделей уже составляет 22%.

Как изменился спрос на кроссоверы

Кроссоверы сохраняют ведущие позиции на рынке импортируемых подержанных автомобилей.

Как ранее сообщал «Минфин» со ссылкой на «Укравтопром», за январь-август 2026 украинцы ввезли 154,8 тыс. легковушек с пробегом. Доля кроссоверов тогда также составляла 54%.

В то же время Volkswagen Tiguan возглавлял рейтинг и по итогам восьми месяцев — на тот момент был зарегистрирован 6261 автомобиль этой модели.

Таким образом, за сентябрь — октябрь количество импортируемых Volkswagen Tiguan выросло еще на 1607 единиц.