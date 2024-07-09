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9 июля 2024, 16:24 Читати українською

Кабмин одобрил законопроект о кешбеке — СМИ

Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кешбека. Соответствующее решение правительство приняло 9 июля, пишет Экономическая правда.

Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кешбека.
Фото: depositphotos

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Что известно

«В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кешбека) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы „Сделано в Украине“ на условиях, определенных Кабинетом министров», — говорится в законопроекте, копия которого есть в распоряжении ЭП.

Документ внесен на правительство Минэкономики во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 26 января 2024 года № 31 о «Всеукраинской экономической платформе «Сделано в Украине».

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Таким образом, в случае принятия соответствующих изменений Верховной Радой будет снята главная преграда для реализации программы кешбека, которую Зеленский анонсировал еще 26 февраля. Для ее запуска, после вступления соответствующих изменений в силу, правительству достаточно будет принять только постановление с условиями реализации программы.

Напомним

Ранее сообщалось, что запуск кешбека запланирован на сентябрь 2024 года. Против этой инициативы выступали эксперты девяти аналитических центров, указывавших на то, что программа финансово обременительна для государственного бюджета и сложна в администрировании.

В заключении Министерства финансов указано, что на эту программу в текущем году предусмотрено 3 млрд грн (направление «Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги»).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
9 июля 2024, 16:40
#
То «великі кошти» які не будуть оподатковуватись:)))
+
0
bonv
bonv
9 июля 2024, 16:41
#
Крипта не оподатковується… І депутати не дуже і хочуть. Сидять в крипті по вуха…
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