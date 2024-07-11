НБУ изменил предельные сроки расчетов для некоторых экспортно-импортных операций

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июля 2024, 8:10 Читати українською

НБУ изменил предельные сроки расчетов для некоторых экспортно-импортных операций

Нацбанк пересмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортно-импортных операций. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк пересмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортно-импортных операций.
Фото:bank.gov.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что отменил регулятор

Во-первых, НБУ отменяет предельные сроки расчетов для товаров военного и двойного использования и оборудования, импортируемых исполнителями государственных контрактов по оборонным закупкам. Эти изменения касаются импорта соответствующих товаров и оборудования с целью создания и/или расширения производственных мощностей для изготовления товаров оборонного назначения в рамках выполнения таких контрактов с государственными заказчиками.

Предполагается, что исполнители государственных контрактов должны быть включены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).

Национальный банк ожидает, что соответствующие изменения создадут условия для усиления устойчивости сектора национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте: НБУ увеличил сроки возврата валютной выручки для аграриев — Гетманцев

Во-вторых, НБУ увеличивает с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции, осуществленных с 12 июля 2024 года.

Речь идет о товарах, классифицируемых по следующим кодам согласно УКТВЭД: 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соя), 1200 (пак (подсолнечник), 1507 (масло соевое), 1512 (масло подсолнечное), 1514 (масло рапсовое) и 2306 (жмых).

Увеличение предельных сроков расчетов позволит поддержать отечественных экспортеров агропродукции, учитывая имеющиеся логистические вызовы. Кроме того, это расширит их возможности по освоению новых рынков сбыта, в частности, Азии и Африки, в которых нуждается Украина в условиях войны.

В то же время предельные сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных видов аграрной продукции будут оставаться на 60 дней меньше, чем для всех других товаров отечественного экспорта (180 дней). Это и дальше будет способствовать улучшению дисциплины своевременного возвращения валютной выручки в Украину в агросекторе.

Предельные сроки расчетов по операциям по экспорту некоторых товаров агропроизводства составят:

  • 120 календарных дней — для операций, совершаемых с 12 июля 2024;
  • 90 календарных дней — для операций, совершенных с 11 ноября 2023 года по 11 июля 2024 года включительно.

Напомним

В феврале НБУ сообщал, что объемы невозврата валютной выручки в Украину выросли за время войны вдвое.

В мае Нацбанк заявлял, что планирует усилить контроль за возвращением экспортерами валютной выручки в Украину после введения крупного пакета валютной либерализации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Gres и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами