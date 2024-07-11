НБУ изменил предельные сроки расчетов для некоторых экспортно-импортных операций

Нацбанк пересмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортно-импортных операций. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что отменил регулятор

Во-первых, НБУ отменяет предельные сроки расчетов для товаров военного и двойного использования и оборудования, импортируемых исполнителями государственных контрактов по оборонным закупкам. Эти изменения касаются импорта соответствующих товаров и оборудования с целью создания и/или расширения производственных мощностей для изготовления товаров оборонного назначения в рамках выполнения таких контрактов с государственными заказчиками.

Предполагается, что исполнители государственных контрактов должны быть включены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).

Национальный банк ожидает, что соответствующие изменения создадут условия для усиления устойчивости сектора национальной безопасности и обороны Украины.

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Во-вторых, НБУ увеличивает с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции, осуществленных с 12 июля 2024 года.

Речь идет о товарах, классифицируемых по следующим кодам согласно УКТВЭД: 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соя), 1200 (пак (подсолнечник), 1507 (масло соевое), 1512 (масло подсолнечное), 1514 (масло рапсовое) и 2306 (жмых).

Увеличение предельных сроков расчетов позволит поддержать отечественных экспортеров агропродукции, учитывая имеющиеся логистические вызовы. Кроме того, это расширит их возможности по освоению новых рынков сбыта, в частности, Азии и Африки, в которых нуждается Украина в условиях войны.

В то же время предельные сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных видов аграрной продукции будут оставаться на 60 дней меньше, чем для всех других товаров отечественного экспорта (180 дней). Это и дальше будет способствовать улучшению дисциплины своевременного возвращения валютной выручки в Украину в агросекторе.

Предельные сроки расчетов по операциям по экспорту некоторых товаров агропроизводства составят:

120 календарных дней — для операций, совершаемых с 12 июля 2024;

90 календарных дней — для операций, совершенных с 11 ноября 2023 года по 11 июля 2024 года включительно.