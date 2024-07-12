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12 июля 2024, 14:06 Читати українською

Рост ВВП замедлился из-за нехватки электроэнергии

Министерство экономики оценивает рост внутреннего валового продукта в июне на уровне 1,1% (±1%) по сравнению с июнем прошлого года. В целом за первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министерство экономики оценивает рост внутреннего валового продукта в июне на уровне 1,1% (±1%) по сравнению с июнем прошлого года.

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Факторы

Основным фактором замедления темпов роста экономики стали отключение электроэнергии из-за ее дефицита. Впрочем, несмотря на негативные факторы, экономическое восстановление продолжается, отметили в ведомстве.

К положительным факторам, которые влияли на экономический рост, можно отнести и стабильную работу Украинского морского коридора и возможности отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту.

В то же время анализ показывает, что дефицит квалифицированных кадров негативно влияет на ожидания бизнеса.

Показатели июня

В июне сохранилась положительная динамика во внутренней торговле. Возрастала и строительная сфера, где основными драйверами роста стали бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитального восстановления, а также ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.

Также происходил существенный рост в сельском хозяйстве благодаря более раннему началу сбора урожая из-за погодного фактора, который позволил обработать большие площади и собрать большие объемы урожая.

В животноводстве положительная динамика сохраняется из-за стабильного спроса на внутреннем рынке и государственной поддержки производителей. В то же время увеличение затратности производства из-за использования резервного питания негативно влияет на производителей продукции птицеводства, в частности, производителей яиц.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
12 июля 2024, 14:30
#
Невже все ж таки помітили?
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