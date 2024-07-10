Государственный Приватбанк был признан самым эффективным банком Центральной и Восточной Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.
Приватбанк возглавил рейтинг самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы
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Украинский банк лучший
Приватбанк занимает первое место в пятерке банков региона по уровню рентабельности активов с показателем 5,57% по итогам 2023 года.
В пятерку лучших вошли также по два банка из россии (Bank Saint Peterburg и T-Bank) и Грузии (Bank of Georgia и TBC Bank).
Общая прибыль мировых банков до налогообложения в 2023 году составила $1,53 трлн, что в среднем на 14% больше, чем в прошлом, и гораздо больше — на 41% — для Европы.
В то же время, такие рынки, как Швейцария и Италия, зафиксировали 155% и 72% роста соответственно.
Кто лидирует в мире
В рейтинге тысячи лучших банков мира по версии The Banker и дальше доминируют китайские банки. В то же время ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China остаются четырьмя крупнейшими банками в мире по капиталу первого уровня, являющегося основным показателем финансовой устойчивости в соответствии с международной нормативной базой Базеля.
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