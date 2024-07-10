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10 июля 2024, 17:45 Читати українською

Приватбанк возглавил рейтинг самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы

Государственный Приватбанк был признан самым эффективным банком Центральной и Восточной Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.

Государственный Приватбанк был признан самым эффективным банком Центральной и Восточной Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиУкраинский банк лучшийПриватбанк занимает первое место в пятерке банков региона по уровню рентабельности активов с показателем 5,57% по итогам 2023 года.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Украинский банк лучший

Приватбанк занимает первое место в пятерке банков региона по уровню рентабельности активов с показателем 5,57% по итогам 2023 года.

В пятерку лучших вошли также по два банка из россии (Bank Saint Peterburg и T-Bank) и Грузии (Bank of Georgia и TBC Bank).

Общая прибыль мировых банков до налогообложения в 2023 году составила $1,53 трлн, что в среднем на 14% больше, чем в прошлом, и гораздо больше — на 41% — для Европы.

В то же время, такие рынки, как Швейцария и Италия, зафиксировали 155% и 72% роста соответственно.

Кто лидирует в мире

В рейтинге тысячи лучших банков мира по версии The Banker и дальше доминируют китайские банки. В то же время ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China остаются четырьмя крупнейшими банками в мире по капиталу первого уровня, являющегося основным показателем финансовой устойчивости в соответствии с международной нормативной базой Базеля.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
lenta19
lenta19
10 июля 2024, 18:03
#
Ну ось. А казали, держава- неефективний власник…
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0
zevs1
zevs1
10 июля 2024, 18:22
#
Так он до национализации был самым продвинутым и технологичным бывшие собственники на развитие банка денег не жалели,за что и поплатились.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2024, 18:16
#
Приват пора продавать…
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0
zevs1
zevs1
10 июля 2024, 18:38
#
Как раз и узнаем нового собственника, в чьих интересах государство Украина отжало банк у бывших владельцев.
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