Приватбанк возглавил рейтинг самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы

Государственный Приватбанк был признан самым эффективным банком Центральной и Восточной Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.

Украинский банк лучший

Приватбанк занимает первое место в пятерке банков региона по уровню рентабельности активов с показателем 5,57% по итогам 2023 года.

В пятерку лучших вошли также по два банка из россии (Bank Saint Peterburg и T-Bank) и Грузии (Bank of Georgia и TBC Bank).

Общая прибыль мировых банков до налогообложения в 2023 году составила $1,53 трлн, что в среднем на 14% больше, чем в прошлом, и гораздо больше — на 41% — для Европы.

В то же время, такие рынки, как Швейцария и Италия, зафиксировали 155% и 72% роста соответственно.

Кто лидирует в мире

В рейтинге тысячи лучших банков мира по версии The Banker и дальше доминируют китайские банки. В то же время ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China остаются четырьмя крупнейшими банками в мире по капиталу первого уровня, являющегося основным показателем финансовой устойчивости в соответствии с международной нормативной базой Базеля.