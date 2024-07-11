Нацбанк просмотрел ряд валютных ограничений. Что изменится для бизнеса и волонтеров

Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что изменится для бизнеса

НБУ предоставил возможность отечественному бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику. Условием для проведения такой операции является то, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство или гарантом, или поручителем по такому обязательству является международная финансовая организация (МФО).

Что это даст: Изменения расширят возможности украинских компаний привлекать новые внешние кредиты и займы.

Регулятор разрешил переводить средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины.

Что это даст:Это станет важным сигналом для инвесторов и доноров о возможности уменьшить свои инвестиционные риски в Украине в условиях полномасштабного вторжения россии.

НБУ обеспечил возможность резидентов переводить средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам, обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам (при условии, если такие платежи резидента-заемщика разрешены Постановлением № 18).

Что єто даст: Положительно повлияет на заинтересованность иностранных кредиторов в возобновлении кредитной поддержки частных заемщиков из Украины;

НБУ нормировал возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с МФО, что увеличит поддержку украинского бизнеса со стороны МФО.

Регулятор внес уточняющие изменения в майский пакет либерализации, которым было разрешено осуществлять плановые процентные платежи по внешнему корпоративному долгу. Изменения направлены на унификацию подходов по уплате таких плановых процентов (купонов) для случаев разного структурирования осуществленных заимствований.

Что изменится для волонтеров

НБУ расширил перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей физические лица-волонтеры. К указанному перечню будут добавлены комплектующие для БПЛА (коды УКТВЭД — 8407, 8526, 8529, 8537, 8542, 8543, 8807, 9004, 9013−9015, 9Д3 4, 3920) .

Дополнительно к возможности вносить благотворительные взносы нерезидентами в иностранной валюте на территории Украины НБУ предоставил им возможность осуществлять соответствующие переводы в гривне. Такие взносы могут осуществляться на счета как государственных органов, так и благотворительных фондов, чтобы помочь обороноспособности Украины и обеспечить другие насущные потребности населения в условиях войны.

Поддержка населения

НБУ предоставил разрешение физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве.

Что это даст: Благодаря этим изменениям украинцы смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных государств, что позволит предотвратить ухудшение условий предоставления помощи вынужденным мигрантам;

Обеспечил возможность бизнеса платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, предоставляемых патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за границей.

Лимит купли-продажи валюты

Национальный банк конкретизировал норму по наличному лимиту в размере 100 тыс. грн в день для купли-продажи наличной иностранной валюты за безналичные средства в гривне, что соответствует лимиту на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов клиентов.

Уточнение касается исключительно безналичных средств, а значит, украинцы и дальше могут осуществлять валютно-обменные операции с наличными денежными средствами без ограничений по сумме.