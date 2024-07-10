Годовая инфляция в Украине подскочила до 4,8% — Госстат

Индекс потребительских цен в июне 2024 г. в годовом выражении ускорился с 3,3% до 4,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составлял 3,2−3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.

Также в июне подорожали перевозки в железнодорожном пассажирском транспорте и отдельные продукты. Больше всего — яйца (на 15,5% против мая).

В месячном выражении инфляция ускорилась почти в четыре раза — с 0,6% в мае до 2,2% в июне. С начала года она составляет 4,3%.

Базовая инфляция в июне 2024 г. против мая 2024 г. составила 0,5%, с начала года — 3,3%.