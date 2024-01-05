Минфин - Курсы валют Украины

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5 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: рекорд по покупке валюты гражданами, итоги года по ОВГЗ и бюджету

В декабре украинцы купили рекордный за последние 11 лет объем валюты

Украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет. В декабре чистая покупка составила $1,026 млрд. Больше было в ноябре 2012 года — тогда чистая покупка составила $1,523 млрд.

Международные резервы выросли до 40,5 млрд

Международные резервы Украины выросли впервые с сентября до $40,507 млрд. Такие данные к началу года опубликовали на сайте Нацбанка.

У Байдена заявили об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине

В Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Минфин в прошлом году привлек от продажи облигаций 566 млрд

В 2023 году правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 566 млрд грн в эквиваленте, а в целом во время военного положения — почти 818 млрд грн в эквиваленте.

В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум

Со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине с 1 января 2024 года выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Андрей Пышный стал лучшим главой центробанка Европы по версии The Banker

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный был признан лучшим главой центробанка Европы по версии ведущего международного журнала The Banker.

Минфин подвел итоги года: дефицит госбюджета вырос в полтора раза до 1,3 триллиона

По итогам 2023 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,67 трлн грн налогов, сборов и других платежей. В то же время кассовые расходы госбюджета составляли более 4 триллионов гривен.

Биткоин перевалил за $45 тыс впервые с апреля позапрошлого года

Биткоин вырос до $45 532 впервые с апреля 2022 года. В прошлом году он прибавил 156%, что стало сильнейшим годовым показателем с 2020 года.

Источник: Минфин
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