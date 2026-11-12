Казахстан потерял российский рынок: какие автомобили местной сборки могут появиться в Украине

Автомобильная промышленность Казахстана столкнулась с проблемой сбыта после фактического закрытия российского рынка для большого числа автомобилей местного производства. В 2023 году страна экспортировала в Россию 8860 машин собственного сборника, а в 2024-м только восемь. Теперь производителям приходится искать других покупателей и больше ориентироваться на внутренний рынок. Об этом пишет «Укравтопром».

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Причиной обрушения поставок в Россию стало повышение утилизационного сбора в 2023—2024 годах и усиление административных требований к импорту. Об этом сообщало Министерство промышленности Казахстана.

Проблема для отрасли состоит в том, что производственные мощности расширяются быстрее возможностей сбыта. Общая мощность автомобильных предприятий страны оценивается примерно в 350 тыс. машин в год. В 2025 году на внутреннем рынке продали около 235 тыс. новых автомобилей.

Однако эти показатели не означают, что казахстанские заводы уже производят 350 тыс. машин или что весь внутренний спрос может быть удовлетворен местным производством. В 2025 году предприятия страны изготовили 171 144 транспортных средства, из которых 158 944 — легковые автомобили. Это на 17,8% больше, чем годом ранее, и самый лучший результат в истории местного автопрома.

В 2026 году правительство планирует увеличить производство до 190 тысяч транспортных средств. Следовательно, проблема заключается не в падении выпуска, а в необходимости скачивать новые заводы и находить покупателей для автомобилей, которые раньше рассчитывали продавать за границей.

Какие автомобили производят в Казахстане

За последние годы Казахстан превратился в площадку сборки автомобилей сразу нескольких международных брендов. Основные производственные центры сосредоточены в Костанае и Алматы.

Allur (бывший «СариаркаАвтоПром», Костанай) — крупнейший автомобильный производитель страны. Здесь собирают Шевроле, JAC, Jetour, Geely и другие марки. Одной из самых массовых моделей Chevrolet Cobalt: за девять месяцев 2026 года предприятия Казахстана выпустили 27 659 таких автомобилей. Это самый высокий показатель среди отдельных моделей.

Hyundai Trans Kazakhstan (Алматы) — завод полного цикла, который выпускает Hyundai Tucson, Mufasa, Sonata, Elantra, Santa Fe, Palisade, Staria и Custin. Предприятие также освоило производство Genesis. Часть моделей производится по технологии CKD: на заводе сваривают и окрашивают кузова, а не просто собирают готовые машинокомплекты.

Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (Алматы) — новый мультибрендовый завод, производящий автомобили Chery, Changan и Haval. Его проектная мощность составляет 120 тысяч машин в год. Среди моделей Chery Tiggo, Changan CS55 Plus и Haval Jolion. В 2026 году производство расширяется за счет других моделей китайских брендов.

Kia Qazaqstan (Костанай) — новое предприятие, рассчитанное на выпуск до 70 тыс. автомобилей в год. Здесь производят Kia, в том числе Sportage и другие модели марки.

По итогам 2025 года больше всего автомобилей выпустил Allur — 92,1 тыс. единиц. Hyundai Trans Kazakhstan изготовил 52,04 тыс., Astana Motors Manufacturing Kazakhstan — 15,18 тыс. за первые четыре месяца работы, а Kia Qazaqstan — 2,885 тыс. за первые три месяца.

Таким образом, казахстанский автопром — это уже не только сборка Chevrolet и Hyundai. В стране производят автомобили южнокорейских, американских и китайских брендов, а также развивают производство комплектующих.

Могут ли казахстанские автомобили продавать в Украине

Теоретически такая возможность есть. У Украины и Казахстана есть соглашение о свободной торговле, которое действует с 1998 года. Она предусматривает отмену или снижение пошлин на товары из стран-участниц, в том числе автомобилей.

Однако важное условие: автомобиль должен соответствовать правилам определения страны происхождения товара. Сам факт сборки машины в Казахстане еще не гарантирует, что она автоматически получит казахстанское происхождение для применения льготных пошлин.

К примеру, если предприятие импортирует готовый машинокомплект и выполняет лишь несложные операции, этого может быть недостаточно. Сварка, покраска кузова и другие производственные процессы могут служить основанием для признания достаточного уровня переработки — в зависимости от конкретных правил и происхождения комплектующих.

Кроме того, для продажи в Украине автомобили должны удовлетворять требованиям технического регулирования, экологическим нормам и пройти необходимые процедуры подтверждения соответствия. Следует также организовать гарантийное обслуживание, поставку запчастей и сервисную поддержку.

Льготная пошлина не означает безналоговый ввоз. При импорте легковых автомобилей в Украину по общему правилу уплачиваются НДС, акцизный налог и другие предусмотренные законодательством платежи.

Следовательно, юридических препятствий для торговли автомобилями казахстанского происхождения как таковой нет. Но для реальных поставок необходимы подтверждение происхождения, соответствие украинским требованиям и коммерчески выгодная логистика.

Есть ли казахстанские автомобили на украинском рынке

В Украине уже продается множество моделей, которые собирают в Казахстане. В частности, это Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chery Tiggo, Haval Jolion, Changan CS55 и другие автомобили.

Здесь важно различать модель и страну производства. К примеру, Hyundai Tucson или Kia Sportage, которые продаются в Украине, не обязательно собраны в Казахстане. Эти модели выпускают на разных заводах для разных рынков, а украинские дилеры могут получать их из других стран.

Также наличие Chevrolet Cobalt в Украине не доказывает, что автомобиль имеет казахстанское происхождение: модель производят и в других странах, в частности в Узбекистане.

Статистика международной торговли также пока не свидетельствует о заметном потоке казахстанских автомобилей в Украину. По данным базы World Integrated Trade Solution Всемирного банка, в 2025 году общая стоимость экспорта из Казахстана в Украину по товарной группе 87, к которой принадлежат транспортные средства и их части, составляла лишь около $5,8 тыс. Эта категория охватывает не только легковые автомобили, поэтому по ней нельзя установить, были ли поставки машин в казах.

То есть пока нет оснований говорить о сложившемся канале поставки казахстанских легковых автомобилей на украинский рынок. Их появление возможно, но это потребует отдельных договоренностей между производителями, импортерами и дилерами.

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Почему Украине может быть интересен казахстанский автопром

Для Казахстана выход на новые рынки способ уменьшить зависимость от внутреннего спроса и российского направления. Для Украины это потенциально еще один источник поставок автомобилей, в частности, моделей китайских и корейских брендов.

В то же время казахстанский сборник сам по себе не гарантирует более низкую цену. К стоимости автомобиля нужно добавить транспортировку, таможенное оформление, налоги, сертификацию и расходы на организацию сервиса. Кроме того, многие модели этих брендов уже импортируют в Украину непосредственно из Китая, Кореи или европейских заводов.

Поэтому перспективы такого экспорта будут зависеть от того, смогут ли казахстанские предприятия предложить украинским покупателям конкурентную цену, подтвердить происхождение автомобилей и обеспечить полноценное гарантийное обслуживание.

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