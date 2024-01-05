Международные резервы выросли до 40,5 млрд

Международные резервы Украины выросли впервые с сентября до $40,507 млрд. Такие данные к началу года опубликовали на сайте Нацбанка.

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В декабре международные резервы выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты регулятором и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В частности, Нацбанк продал на валютном рынке $3,56 млн и выкупил в резервы $6,1 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила $3,55 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем.

Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года.

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Также в прошлом месяце Украина выплатила за обслуживание и погашение государственного долга $708,2 млн, из которых $420,9 млн — Международному валютному фонду, $167 млн — за ОВГЗ, $62,8 млн — Всемирному банку; $32,9 млн — Deutsche Bank AG, London и $24,6 млн — другим международным кредиторам.

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $5,54 млрд. Из этой суммы:

$2,46 млрд — через трастовый фонд Всемирного банка, в том числе от Японии, Норвегии и США;

$1,81 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС;

$881,6 млн — от МВФ;

$332 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$56 млн — от других международных партнеров.

Кроме того, в декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $426,7 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта», — говорится в сообщении.

В целом в 2023 году международные резервы Украины увеличились на 42%.