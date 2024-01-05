Минфин - Курсы валют Украины

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5 января 2024, 12:25 Читати українською

Международные резервы выросли до 40,5 млрд

Международные резервы Украины выросли впервые с сентября до $40,507 млрд. Такие данные к началу года опубликовали на сайте Нацбанка.

Международные резервы Украины выросли впервые с сентября до $40,507 млрд.

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В декабре международные резервы выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты регулятором и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В частности, Нацбанк продал на валютном рынке $3,56 млн и выкупил в резервы $6,1 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила $3,55 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем.

Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года.

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Также в прошлом месяце Украина выплатила за обслуживание и погашение государственного долга $708,2 млн, из которых $420,9 млн — Международному валютному фонду, $167 млн — за ОВГЗ, $62,8 млн — Всемирному банку; $32,9 млн — Deutsche Bank AG, London и $24,6 млн — другим международным кредиторам.

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $5,54 млрд. Из этой суммы:

  • $2,46 млрд — через трастовый фонд Всемирного банка, в том числе от Японии, Норвегии и США;
  • $1,81 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • $881,6 млн — от МВФ;
  • $332 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • $56 млн — от других международных партнеров.

Кроме того, в декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $426,7 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта», — говорится в сообщении.

В целом в 2023 году международные резервы Украины увеличились на 42%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
5 января 2024, 12:42
#
Ті хто закупився доларами по 42 у 2022 зараз у депресії
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+59
Mr Bungle
Mr Bungle
5 января 2024, 12:56
#
У тих хто купляв по 42 , потім купляли по 36 і 37 и т. д. вони як їздили так і їздять на мерснднсах і статті в мінфінах не читають…
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
5 января 2024, 13:11
#
Я скоро выйду с депрессии 39,85 грн… За 1 у.е… ето конечно не 42+…
+
+15
Oligarh
Oligarh
5 января 2024, 13:14
#
Расскажите уже поняшкам которые носятся с курсом 42 и переживают за тех кто купил, что те кто купил по 42 потом скупились и по 37,4 и в портфеле соотвественно курс размыт и уже составляет 39 с коп, а то и меньше в зависимости от пропорции…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 января 2024, 13:30
#
Це все марно. До таких тугих всеодно не дійде.
+
0
TAN72
TAN72
5 января 2024, 13:33
#
Следующий месяц реально покажет что и на сколько возросло.
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