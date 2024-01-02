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2 января 2024, 9:43 Читати українською

Биткоин перевалил за $45 тыс впервые с апреля прошлого года

Биткоин вырос до $45 532 впервые с апреля 2022 года. В прошлом году он прибавил 156%, что стало самым сильным годовым показателем с 2020 года. Впрочем, он все еще далек от рекордного максимума $69 000, на котором он находился в ноябре 2021 года. Об этом пишет Reuters.

Биткоин вырос до $45 532 впервые с апреля 2022 года.

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Эфириум во вторник подорожал на 1,45% до $2386, поднявшись на 91% в 2023 году.

Рост криптовалют подкрепляется позитивными ожиданиями по спотовым bitcoin-ETF. Точнее — инвесторы ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит заявки крупнейших институциональных инвесторов на инструмент до 10 января 2024 года.

Предполагается, что запуск bitcoin-ETF откроет рынок биткоинов для миллионов инвесторов и привлечет миллиарды инвестиций.

В последние годы SEC отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткойн-ETF, утверждая, что рынок криптовалют уязвим для манипуляций.

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Источник: Минфин
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