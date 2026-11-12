223 депутата в зале: Верховная Рада не поддержала запросы к президенту и законопроект о местном самоуправлении

Верховная Рада 12 ноября не смогла направить ни один из рассмотренных депутатских запросов президенту Украины. Также народным депутатам не хватило голосов для принятия за основу законопроекта об улучшении правовых условий деятельности органов самоорганизации населения. О ходе пленарного заседания сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Какие запросы президенту не поддержали

По ее словам, в сессионном зале находилось не более 223 парламентариев. Это затрудняло принятие решений, для которых необходимо не менее 226 голосов.

Во время заседания депутаты рассматривали обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в частности, о посмертном награждении украинских военных.

Среди них были запросы народной депутатки Яны Зинкевич о награждении Виталины Яровенко и Евы Ройтер орденом «За мужество» III степени, а также присвоение Виталию Гакалу звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Отдельно группа депутатов предлагала посмертно наградить орденом князя Ярослава Мудрого украинского поэта, общественного и политического деятеля Ростислава Братуня.

Однако ни один из этих запросов не набрал необходимых голосов для направления главе государства. За соответствующие решения было отдано от 206 до 223 голосов.

Следует учитывать, что процедура предусматривает два этапа: сначала депутаты предварительно поддерживают запрос, а затем голосуют за его направление президенту. Для окончательного решения необходима поддержка не менее 226 парламентариев.

Какой законопроект не набрал голосов

Одним из документов, который не удалось поддержать, стал законопроект № 15165 об улучшении правовых условий деятельности органов самоорганизации населения.

Он касается развития механизмов участия жителей в решении местных вопросов через такие структуры как домовые, уличные, квартальные и другие комитеты. Инициатива должна усовершенствовать правовые условия создания и работы, а также возможности взаимодействия с органами местного самоуправления.

Во время голосования за основу документ поддержали 222 народных депутата — на четыре голоса меньше необходимого минимума.

После этого парламент рассмотрел предложение направить законопроект на повторное первое чтение, но оно также не набрало достаточного количества голосов: за проголосовали 224 депутата. 231 парламентарий поддержал возвращение документа инициатору на доработку. То есть, законопроект не приняли, но и окончательно не отклонили.

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Что еще рассматривали депутаты 12 ноября

Согласно официальной повестке дня, парламент должен был рассмотреть ряд законодательных инициатив, постановлений и международных соглашений. Среди них:

проект постановления № 15188 по осуществлению начальниками военных администраций в Волновахском и Мариупольском районах Донецкой области полномочий, предусмотренных законом о военном положении;

законопроект № 15505 о сотрудничестве Государственной пограничной службы с европейским агентством Frontex;

ратификацию соглашения об участии Украины в европейской космической программе Copernicus;

ратификацию конвенции с Австралией об избежании двойного налогообложения;

законопроект об улучшении правовых условий деятельности органов самоорганизации населения;

законодательные изменения электронного документооборота при трудоустройстве и урегулировании административных процедур в сфере электронных публичных услуг.

Не все голосования завершились неудачей. В частности, законопроект о сотрудничестве с Frontex парламент поддержал в первом чтении 245 голосов. Конвенцию с Австралией об избежании двойного налогообложения ратифицировали 238 голосами, а участие Украины в компоненте Copernicus — 243 голосами.

В то же время, проект постановления № 15188 о полномочиях военных администраций в Донецкой области набрал только 223 голоса и не был принят.

Таким образом, по итогам заседания парламент поддержал ряд международных и евроинтеграционных решений, но часть вопросов не прошла из-за нехватки голосов. В частности, не удалось направить президенту депутатские запросы и принять в основу законопроект об органах самоорганизации населения.

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