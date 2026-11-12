Россия заработала €8,7 млрд на газе для Европы: что изменится после 1 января 2027 года

Как сообщает Euronews со ссылкой на исследование экологической организации Urgewald, проанализировавшей данные аналитической компании Kpler, страны Европейского Союза за первые десять месяцев 2026 года потратили около 8,7 млрд евро на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) из арктического проекта «Ямал». Это на 21% больше, чем ЕС заплатил за весь 2025 год.

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При этом уже с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам.

Европа остается главным покупателем российского арктического газа, невзирая на политические обязательства Брюсселя отказаться от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным исследования, с января по октябрь 2026 года европейские порты приняли 12,89 млн тонн сжиженного газа из российского проекта «Ямал». Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На страны ЕС пришлось около 81% всех зафиксированных поставок СПГ из этого проекта.

В среднем российский газовоз прибывал в европейские порты примерно каждые 1,7 дня. При этом уже с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам.

Франция стала главным направлением поставок российского газа

В октябре крупнейшим получателем российского сжиженного газа среди стран ЕС была Франция. На ее долю пришлось около 70% европейских поставок в месяц.

Среди других покупателей были:

Испания — 2,91 млн тонн;

Нидерланды — 1,32 млн тонн;

Португалия — 0,22 млн тонн.

Бельгия оставалась самым большим отдельным пунктом назначения российского СПГ по итогам первых десяти месяцев года. В терминал в Зебрюгге прибыло около 3,06 млн тонн газа — 42 партии.

В августе, сентябре и октябре поставок из проекта «Ямал» в этот бельгийский терминал не зафиксировали.

Любопытно, что стоимость закупок продолжала расти даже на фоне сокращения физических объемов поставок. В октябре объем поставок уменьшился на 11% по сравнению с сентябрем, однако их расчетная стоимость увеличилась на 2,6% до €839 млн.

Одной из причин стало подорожание газа. Европейский ценовой ориентир в октябре достиг €86,79 за МВтч — более чем вдвое выше уровня до начала войны США и Израиля против Ирана.

Почему запрет ЕС может ударить по российскому газовому бизнесу

Полный запрет на импорт российского сжиженного газа по ранее заключенным долгосрочным контрактам должен заработать 1 января 2027 года.

Ограничения вводятся поэтапно: импорт по краткосрочным контрактам и по новым долгосрочным соглашениям запрещен с 25 апреля 2026 года. В то же время, для ранее заключенных долгосрочных контрактов предусмотрен переходный период до начала 2027 года.

Для России потеря европейского рынка может стать серьезным ударом не только из-за сокращения количества покупателей, но и из-за особенностей транспортировки газа из Арктики.

Проект «Ямал СПГ» использует специализированные газовозы ледового класса Arc7, способные работать в условиях арктического льда. Европейские порты имеют важное логистическое преимущество: они расположены относительно близко к месту добычи, что позволяет судам быстрее разгружаться и возвращаться за новой партией.

Если европейские порты будут закрыты для российского газа, Москве придется искать альтернативные маршруты и покупателей. Более длинные морские переходы увеличат расходы на транспортировку, а возможности перенаправления грузов будут ограничены, особенно зимой, когда навигация по Северному морскому пути усложняется.

По данным Urgewald, среди крупнейших азиатских покупателей газа из Ямала в январе-октябре были Китай, Южная Корея и Тайвань. Однако на них пришлось всего лишь 18,6% поставок проекта.

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Представитель Urgewald по санкциям Александр Кирк обратил внимание, что замена российского газа поставками из США, Норвегии и Алжира сама собой не устраняет зависимости Европы от внешних поставщиков и рисков скачков цен.

В организации призывают ЕС не отступать от запланированного запрета и не вводить новые исключения. Там также отмечают необходимость сокращать потребление газа благодаря утеплению домов, использованию тепловых насосов и развитию возобновляемой энергетики.

В то же время, остается открытым вопрос, смогут ли все страны Евросоюза последовательно выполнить запланированные ограничения, особенно накануне зимнего периода, когда вопрос энергетической безопасности становится особенно острым.

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