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12 ноября 2026, 15:10 Читати українською

В Германии заканчиваются деньги на субсидии для электромобилей: что решило правительство

Правительство Германии планирует более чем вдвое увеличить расходы на субсидирование покупки электромобилей в 2027 году — с 803 млн до 1,72 млрд евро. Причиной стал рекордный спрос на электрокары, из-за которого средства государственной программы могут иссякнуть уже осенью следующего года. Об этом сообщает Аusnews.de.

Правительство Германии планирует более чем вдвое увеличить расходы на субсидирование покупки электромобилей в 2027 году — с 803 млн до 1,72 млрд евро.
Правительство Германии планирует более чем вдвое увеличить расходы на субсидирование покупки электромобилей в 2027 году — с 803 млн до 1,72 млрд евро.
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Соответствующее предложение было внесено в проект корректировки федерального бюджета на 2027 год. Дополнительно планируют направить 917 млн евро.

В то же время, общий бюджет программы остается неизменным — 3 млрд евро. Речь идет о перераспределении финансирования между годами, а не о выделении новых средств сверх ранее утвержденной суммы.

Окончательное решение по бюджетным изменениям еще предстоит принять Бундестагу.

Почему денег может не хватить

Немецкая программа поддержки электромобилей рассчитана на 2026−2029 годы. Сначала правительство ожидало, что предусмотренных 3 млрд евро хватит примерно на 800 тыс. автомобилей.

Однако спрос оказался значительно выше прогнозов.

По данным Федерального министерства окружающей среды Германии, уже в начале октября 2026 года количество одобренных заявок на субсидии достигло 100 тысяч.

В настоящее время ежемесячный объем финансирования по программе составляет около 200 млн. евро. Если такие темпы сохранятся, деньги могут закончиться уже осенью 2027 года — примерно на два года раньше плана завершения программы.

Читайте: До 6000 евро за авто: В Германии будут давать субсидии за покупку или лизинг электромобилей

Размер государственной помощи зависит от доходов домохозяйства, количества детей и типа автомобиля.

Для полностью электрических машин базовая субсидия составляет 3000 евро. Семьи с низкими доходами и детьми могут получить до 6000 евро.

Для плагин-гибридов предусмотрена базовая выплата 1500 евро, которая с учетом доплат может увеличиваться до 4500 евро.

Субсидия распространяется на покупку и лизинг новых автомобилей. Заявку можно подать только после первой регистрации транспортного средства.

Поэтому покупатели рискуют остаться без компенсации, если бюджет программы иссякнет до момента подачи заявки.

Продажи электромобилей бьют рекорды

В октябре 2026 года в Германии зарегистрировали 94 086 новых полностью электрических автомобилей. Это на 79,5% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

По данным Федерального автомобильного ведомства (KBA), доля электромобилей в общем количестве новых регистраций достигла рекордных 37%.

Для сравнения, в сентябре было зарегистрировано 88 599 электрокаров, что составило 34,5% рынка.

Нынешний рост происходит после резкого спада в 2024 году, когда Германия прекратила предварительную программу государственных субсидий.

Тогда количество регистраций новых электромобилей сократилось на 27,4% — до 380 609 машин.

Автомобильные эксперты предупреждают, что нынешний спрос во многом зависит от государственной поддержки. Если субсидирование прекратится досрочно, рынок может снова столкнуться со спадом продаж.

В то же время, программой пользуются не только немецкие автопроизводители. По приведенным в материале AUSNEWS данным, в третьем квартале 2026 года доля китайских автомобильных брендов среди новых регистраций электромобилей выросла до 13,5% по сравнению с 8% годом ранее.

Что происходит с ценами

Как ранее писал Минфин, в октябре 2026 года средняя скидка на новые электромобили в Германии уменьшилась до 16,3% от прейскурантной цены. Для бензиновых и дизельных автомобилей она составляла 19,6%, а для плагин-гибридов — 20,3%. Об этом свидетельствуют данные Center Automotive Research.

По оценкам исследователей, средняя разница между ценами предложений на электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания превысила 2900 евро. В декабре 2025 года она составила 1328 евро. При этом государственные субсидии в сравнении не учитывались.

Опыт Германии показывает зависимость авто рынка от государственного стимулирования. После отмены предварительных выплат продажи резко сократились, а возобновление субсидирования совпало с стремительным ростом регистраций. Теперь правительству придется решать, как поддерживать спрос после исчерпывания

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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