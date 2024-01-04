В Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США. Об этом на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Европейская правда».
У Байдена заявили об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Последний пакет
«Мы уже предоставили Украине последний пакет безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать», — отметил он.
По его словам, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который находились средства согласно его полномочиям.
Читайте: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $250 миллионов
«Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный (пакет), чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности», — добавил Кирби.
Он указал, что после этого, в отсутствие дополнительного финансирования, нет другого «волшебного горшка», в котором можно было бы найти поддержку для Украины.
Предыстория
Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи.
Ранее президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.
США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.
Комментарии - 11
https://www.slovoidilo.ua/2024/01/04/novyna/polityka/kuleba-pro-vijskovu-dopomohu-ukrayini-nas-nemaye-planu-my-vpevneni-plani-a
Походу Американский народ не в курсе как мы его защищаем на другом континенте.
Звичайно що Україну не залишать на самоті, також локальні, покрапкові об'єми допомоги будуть надаватись і далі.
нет денег нет территорой тогда