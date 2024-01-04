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4 января 2024, 9:14 Читати українською

У Байдена заявили об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине

В Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США. Об этом на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Европейская правда».

В Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

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Последний пакет

«Мы уже предоставили Украине последний пакет безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать», — отметил он.

По его словам, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который находились средства согласно его полномочиям.

Читайте: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $250 миллионов

«Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный (пакет), чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности», — добавил Кирби.

Он указал, что после этого, в отсутствие дополнительного финансирования, нет другого «волшебного горшка», в котором можно было бы найти поддержку для Украины.

Предыстория

Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+71
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 января 2024, 9:20
#
Брехня! «Алекс 006» краще знає є гроши чи ні!
+
+75
milon
milon
4 января 2024, 9:34
#
Значит обычный украинец будет снаряжать 500 тысяч новомобилизированных
+
+45
Rubi0
Rubi0
4 января 2024, 9:54
#
«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А. Украина все равно продолжит борьбу, используя те ресурсы, которые ей предоставлены. И… то, что дают Украине, не является благотворительностью. Это инвестиции в защиту НАТО и защиту процветания американского народа», — добавил Кулеба.
https://www.slovoidilo.ua/2024/01/04/novyna/polityka/kuleba-pro-vijskovu-dopomohu-ukrayini-nas-nemaye-planu-my-vpevneni-plani-a

Походу Американский народ не в курсе как мы его защищаем на другом континенте.
+
+26
penetrator1963
penetrator1963
4 января 2024, 10:37
#
Кулеба в очередной раз подтвердил отсутствие вариативности в долгосрочном планировании, которая присуща нормальному правительству. кроме плана А, у Украины должны быть планы Б, В. Г, Д, Е и т. д. если их нет, значит, страна не готова приспосабливаться к изменяющимся условиям. что, собственно, и доказали крайние 10 лет. война-войной, а дерибан по расписанию.
+
+45
Riojas
Riojas
4 января 2024, 9:56
#
А где ленд-лиз и вот это все, про что пафосно рассказывали?
+
+6
youknow
youknow
4 января 2024, 9:56
#
Взагалі не дивно, мав статись стрес тест для України на вміння керувати коштами. Американці та європейці давно підрахували, що Україні цілком вистачить накопичених їю коштів та економічного потенціалу — до інтеграції в цивілізоване суспільство.
Звичайно що Україну не залишать на самоті, також локальні, покрапкові об'єми допомоги будуть надаватись і далі.
+
+45
VovsingL
VovsingL
4 января 2024, 10:08
#
Оце так так. Тільки, но зібрався в гривнєвий депозитарій. От такі вони «справжні друзі» України!
+
0
NN NN
NN NN
4 января 2024, 10:08
#
Ха ха ха

нет денег нет территорой тогда
+
+14
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 января 2024, 10:54
#
Дєнєг нєт, но ви дєржитесь.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 января 2024, 10:58
#
Не *** прийдуть з канікул і домовляться.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
4 января 2024, 11:34
#
Да всё будет хорошо, Америка дас доллары заживём по новому… в 2024 году… Может быть… Не ну если рассуждать логически…
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