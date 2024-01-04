У Байдена заявили об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине

Последний пакет

«Мы уже предоставили Украине последний пакет безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать», — отметил он.

По его словам, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который находились средства согласно его полномочиям.

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«Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный (пакет), чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности», — добавил Кирби.

Он указал, что после этого, в отсутствие дополнительного финансирования, нет другого «волшебного горшка», в котором можно было бы найти поддержку для Украины.

Предыстория

Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.