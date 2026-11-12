Продажа авто в Украине обложат налогом 23%: кого коснутся новые правила

В Украине изменят правила налогообложения продаж автомобилей. Если владелец продаст машину менее чем через 183 дня после ее государственной регистрации, ему придется уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка будет составлять 23% от налогооблагаемого дохода, даже если это первая продажа автомобиля за год. Соответствующие изменения предусматривает законопроект № 16037-д , который Верховная Рада приняла 11 ноября 2026 года. Об этом сообщает Министерство финансов.

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Новые правила должны заработать с 1 января 2027 года. Закон еще ожидает подписания и официального обнародования.

Сколько придется платить за продажу авто

Главное нововведение — введение минимального срока владения транспортным средством для применения налоговой льготы.

Сейчас первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года не облагается налогом независимо от того, сколько времени имущество находилось в собственности продавца.

После вступления закона в силу освобождения от НДФЛ будет действовать только при условии, что транспортное средство находилось в собственности более 183 дней с момента государственной регистрации.

Новые правила предусматривают следующие ставки:

Первая продажа за год, более 183 дней владения — 0% НДФЛ и 0% военного сбора.

Первая продажа, менее 183 дней владения — 18% НДФЛ и 5% военного сбора, вместе 23%.

Вторая продажа за год, более 183 дней владения — 5% НДФЛ и 5% военного сбора, вместе 10%.

Вторая продажа, менее 183 дней владения — 18% НДФЛ и 5% военного сбора, вместе 23%.

Третья и каждая последующая продажа в течение года — 18% НДФЛ и 5% военного сбора, вместе 23%.

Срок владения будет считаться со дня государственной регистрации транспортного средства за продавцом. При этом в законопроекте используется формулировка «более 183 дней».

Исключение предусмотрено для транспортных средств, полученных по наследству. На них новое ограничение срока владения не будет распространяться.

Сколько это обойдется автовладельцам

Например, человек приобрел автомобиль за 500 тыс. грн, зарегистрировал его на себя, а через три месяца решил продать за ту же сумму.

Если новые правила вступят в силу, даже при первой продаже в течение года придется заплатить:

НДФЛ 18% — 90 тыс. грн;

военный сбор 5% — 25 тыс. грн.

Общая сумма налогов будет составлять 115 тыс. грн.

После уплаты налогов с 500 тыс. грн продавец фактически получит 385 тыс. грн, если налогооблагаемый доход будет равен договорной цене.

Если же владелец продаст этот автомобиль по истечении установленного срока владения и это будет его первая продажа за календарный год, налоги платить не придется.

При этом налогооблагаемый доход определяют по цене, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже среднерыночной или оценочной стоимости автомобиля по выбору плательщика.

Что изменится на авторынке

Как ранее писал «Минфин», действующие правила налогообложения продажи транспортных средств предусматривают три ставки НДФЛ в зависимости от количества сделок в течение календарного года. Первая продажа не облагается налогом, вторая — по ставке 5%, третья и последующие — 18%. К налогооблагаемым операциям также применяется военный сбор в размере 5%.

Введение минимального срока владения автомобилем изменяет подход к налогообложению. Теперь значение будет иметь не только количество проданных транспортных средств, но и время, прошедшее от их регистрации. Это может сделать быструю перепродажу автомобилей менее выгодной, в частности для физических лиц, регулярно покупающих и продающих машины без регистрации предпринимательской деятельности.

Соответствующие изменения включили в законопроект № 16037-д, который прежде всего касается упрощения администрирования НДС. Документ также предусматривает новые требования к налоговым накладным, в частности обязательное указание VIN-кода при продаже определенных категорий транспортных средств плательщиками НДС. По информации