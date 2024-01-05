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5 січня 2024, 20:00

Головне за тиждень: рекорд з купівлі валюти громадянами, підсумки року по ОВДП й бюджету

У грудні українці купили рекордний за останні 11 років обсяг валюти

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Джерело: Мінфін
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