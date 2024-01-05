Головне за тиждень: рекорд з купівлі валюти громадянами, підсумки року по ОВДП й бюджету

Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила $1,026 млрд. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила $1,523 млрд.

Міжнародні резерви зросли до 40,5 млрд

Міжнародні резерви України зросли вперше з вересня до $40,507 млрд. Такі дані на початок року опублікували на сайті Нацбанку.

У Байдена заявили про відсутність грошей для нових пакетів допомоги Україні

У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Мінфін минулого року залучив від продажу облігацій 566 млрд

У 2023 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах 566 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 818 млрд грн в еквіваленті.

В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Із набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.

Андрій Пишний став найкращим головою центробанку Європи за версією The Banker

Очільник Національного банку України Андрій Пишний був визнаний найкращим головою центробанку Європи за версією провідного міжнародного журналу The Banker.

Мінфін підбив підсумки року: дефіцит держбюджету зріс у півтора раза до 1,3 трильйона

За підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,67 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Водночас касові видатки держбюджету становили понад 4 трильйони гривень.

Біткоїн перевалив за $45 тис вперше з квітня позаминулого року

Біткоїн виріс до $45 532 вперше з квітня 2022 року. Минулого року він додав 156%, що стало найсильнішим річним показником із 2020 року.