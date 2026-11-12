Nvidia потеряла сотни миллиардов долларов капитализации: что происходит с технологическим гигантом

Мировые технологические акции оказались под давлением из-за корпоративного кризиса в Nvidia, крупнейшем производителе чипов для искусственного интеллекта. Акции компании упали более чем на 8% на внебиржевых торгах после сообщений о возможном увольнении генерального директора Дженсена Хуанга. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters.
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По данным Reuters, совет директоров Nvidia 11 ноября собрался для обсуждения дальнейшего пребывания Хуанга в должности. Причиной стали сообщения о его личных отношениях с женщиной, подозреваемой американскими спецслужбами в сотрудничестве с китайской разведкой, а также о других внебрачных отношениях руководителя.
На фоне скандала рыночная капитализация Nvidia за несколько торговых сессий сократилась примерно на $600 млрд с учетом падения котировок после закрытия основных торгов.
Что происходит в Nvidia
Расследование в отношении Дженсена Хуанга началось 8 ноября. Тогда совет директоров компании объявил о создании независимого комитета, который должен проверить уведомление о возможной попытке иностранного разведывательного влияния на руководителя.
В центре скандала оказалась китайская бизнесвумен Элис Хуан, ранее работавшая в сингапурской компании Megaspeed International. Американские правоохранители проверяют ее возможную причастность к передаче информации китайской стороне и поставке передовых чипов Nvidia в Китай.
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Сам Дженсен Хуанг признал, что был неверным жене и согласился сотрудничать с внутренним расследованием.
В то же время Nvidia официально заявила, что пока нет оснований считать, что коммерческие секреты компании или национальная безопасность США были скомпрометированы.
Сначала совет директоров выразил доверие руководителю. Однако после появления новых сообщений о его личных отношениях с одной из сотрудниц компании вопрос возможного увольнения Хуанга снова оказался в повестке дня.
По информации Reuters, совет директоров Nvidia состоит из 11 человек, а решение об увольнении генерального директора может принять большинство его членов.
Официального сообщения об отставке Хуанга пока нет.
Как отреагировали мировые рынки
Падение акций Nvidia повлекло за собой распродажи на азиатских фондовых площадках и усилило давление на американские технологические компании.
По данным Bloomberg, тайваньский индекс Taiex снизился на 2,6%, южнокорейский Kospi потерял около 0,6%, а MSCI Asia Pacific — 0,8%.
Фьючерсы на американский Nasdaq 100 просели на 0,9%, а на S&P 500 — на 0,4%.
В то же время, общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%, хотя технологический сегмент европейского рынка оказался под давлением.
Часть инвесторов начала переориентироваться на конкурентов Nvidia. Акции Broadcom, Alphabet и Samsung Electronics демонстрировали рост на ожиданиях возможного перераспределения заказов и долей рынка.
Негативные настроения распространились и на криптовалюты. Bitcoin подешевел на 1,2% — до $73 409,98, а Ether потерял столько же, опустившись до $2 044,2.
На сырьевых рынках нефть Brent прибавила 0,1% — до $92,87 за баррель. Золото подешевело на 1,4% — до $3931,45 за тройскую унцию.
Аналитики предупреждают, что возможное увольнение Хуанга создает дополнительные риски для Nvidia. Он возглавляет компанию с момента основания в 1993 году и играет центральную роль в развитии ее продуктов, партнерств и стратегии в сфере искусственного интеллекта.
В то же время, краткосрочные колебания акций конкурентов еще не означают фактического перераспределения рынка. Крупные заказчики Nvidia зависят не только от процессоров, но и от программной платформы и инфраструктуры компании.
Риски для инвесторов
Как ранее писал «Минфин», 8 ноября совет директоров Nvidia официально начал независимое расследование из-за сообщений о возможных связях Дженсена Хуанга с представительницей китайского бизнеса, подозреваемой в разведывательной деятельности. К проверке привлекли независимых директоров и внешних юридических консультантов.
Ситуация развивается на фоне усиливающейся конкуренции между США и Китаем в сфере искусственного интеллекта. Вашингтон ограничивает экспорт передовых американских чипов в КНР, а Nvidia остается одним из основных поставщиков оборудования для обучения крупным ИИ-моделям. Возможные изменения в руководстве компании создают неопределенность реализации ее стратегии и дальнейших отношений с регуляторами.
Дополнительным фактором для инвесторов станет квартальная отчетность Nvidia, запланированная на 17 ноября. Рынок будет оценивать не только финансовые результаты и спрос на ИИ-процессоры, но и перспективы управления компанией. До официального решения совета директоров вопрос о будущем Хуанга остается открытым.
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