Nvidia потеряла сотни миллиардов долларов капитализации: что происходит с технологическим гигантом

Мировые технологические акции оказались под давлением из-за корпоративного кризиса в Nvidia, крупнейшем производителе чипов для искусственного интеллекта. Акции компании упали более чем на 8% на внебиржевых торгах после сообщений о возможном увольнении генерального директора Дженсена Хуанга. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters .

Акции компании упали более чем на 8% на внебиржевых торгах после сообщений о возможном увольнении генерального директора Дженсена Хуанга.

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По данным Reuters, совет директоров Nvidia 11 ноября собрался для обсуждения дальнейшего пребывания Хуанга в должности. Причиной стали сообщения о его личных отношениях с женщиной, подозреваемой американскими спецслужбами в сотрудничестве с китайской разведкой, а также о других внебрачных отношениях руководителя.

На фоне скандала рыночная капитализация Nvidia за несколько торговых сессий сократилась примерно на $600 млрд с учетом падения котировок после закрытия основных торгов.

Что происходит в Nvidia

Расследование в отношении Дженсена Хуанга началось 8 ноября. Тогда совет директоров компании объявил о создании независимого комитета, который должен проверить уведомление о возможной попытке иностранного разведывательного влияния на руководителя.

В центре скандала оказалась китайская бизнесвумен Элис Хуан, ранее работавшая в сингапурской компании Megaspeed International. Американские правоохранители проверяют ее возможную причастность к передаче информации китайской стороне и поставке передовых чипов Nvidia в Китай.

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