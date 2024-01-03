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3 января 2024, 9:09 Читати українською

Минфин за прошлый год привлек от продажи облигаций 566 млрд

В 2023 году правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 566 млрд грн в эквиваленте, а в целом за время военного положения — почти 818 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

В 2023 году правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 566 млрд грн в эквиваленте, а в целом за время военного положения — почти 818 млрд грн в эквиваленте.

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Статистика 2023 года

По данным Депозитария НБУ, за 2023 год Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 401 785,1 млн грн, 3 688,3 млн дол. США и 735,8 млн. евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 216 034,2 млн грн, 3 342,3 млн дол. США и 588 млн евро.

В течение 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 204 112,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты погашения по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в декабре — на 39 131,9 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 2023 года составляет 150% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

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Всего с начала полномасштабной войны до 31 декабря 2023 правительством на первичных аукционах было привлечено 554 175,7 млн грн, 5 617,3 млн дол. США и 1 713,1 млн. евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 429 371,9 млн. грн., 6 135,7 млн. дол. США и 1250,6 млн евро.

В декабре 2023 года максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 18,60% годовых, в долларах США — 4,66% годовых, в евро — 3,20% годовых.

Военные облигации

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 января 2024 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 января 2024 года он составлял:

  • 42 588,8 млн. грн. или 28,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 декабря 2023 года — 33 692,8 млн. грн. или 26,9%);
  • 1 011,9 млн. дол. США или 55,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 декабря 2023 года -1 022,0 млн долл. США или 60,3%);
  • 102,8 млн. евро или 17,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 декабря 2023 года -101,0 млн. евро или 17,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2024 составил 85,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года — рост почти в 2,5 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 января 2024 составил 14 779,3 млн грн, 24,2 млн дол. США и 0,1 млн евро, увеличившись за год более чем в 5,2 раза.

Министерство финансов в декабре 2023 года погасило военные ОВГЗ на сумму 167,0 млн. долларов США.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
Anatoll France
Anatoll France
3 января 2024, 10:08
#
Жаль только что некоторие из «СН» озвучивают свои откровенно идиотские идеи о финансах от блокировки счетов, до включения печатного станка. И все єто совсем не играет в пользу покупателе ОВГЗ и соответственно финансовой системи в общем. Все єто очень печально.
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
3 января 2024, 10:55
#
Скоро почнеться «ефект доміно».
Співчуваю всім ОВДПешникам.
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
3 января 2024, 10:55
#
Вообще не понимаю кому нужны ОВГЗ, если S&P 500 вырос за год на 25%, инвестируя просто в индекс можно заработать больше чем на каких-то вкладах в гривне и ОВГЗ…и риски совсем другие + поддержка экономика нашего партнёра который передал нам сколько помощи…
+
0
garumer
garumer
3 января 2024, 11:24
#
А за ще попередній рік той самий індекс впав на 20 %. Зараз індекс повернувся до рівня січня 2022 року. Тобто за два роки немає росту (01.2022−01.2024). ОВДП це інший інструмент ніж індекси чи просто акції. ОВДП чи бонди підходять для тих хто хоче мати фіксовану дохідність
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