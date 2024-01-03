Минфин за прошлый год привлек от продажи облигаций 566 млрд

В 2023 году правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 566 млрд грн в эквиваленте, а в целом за время военного положения — почти 818 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Статистика 2023 года

По данным Депозитария НБУ, за 2023 год Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 401 785,1 млн грн, 3 688,3 млн дол. США и 735,8 млн. евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 216 034,2 млн грн, 3 342,3 млн дол. США и 588 млн евро.

В течение 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 204 112,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты погашения по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в декабре — на 39 131,9 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 2023 года составляет 150% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

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Всего с начала полномасштабной войны до 31 декабря 2023 правительством на первичных аукционах было привлечено 554 175,7 млн грн, 5 617,3 млн дол. США и 1 713,1 млн. евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 429 371,9 млн. грн., 6 135,7 млн. дол. США и 1250,6 млн евро.

В декабре 2023 года максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 18,60% годовых, в долларах США — 4,66% годовых, в евро — 3,20% годовых.

Военные облигации

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 января 2024 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 января 2024 года он составлял:

42 588,8 млн. грн. или 28,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 декабря 2023 года — 33 692,8 млн. грн. или 26,9%);

1 011,9 млн. дол. США или 55,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 декабря 2023 года -1 022,0 млн долл. США или 60,3%);

102,8 млн. евро или 17,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 декабря 2023 года -101,0 млн. евро или 17,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2024 составил 85,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года — рост почти в 2,5 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 января 2024 составил 14 779,3 млн грн, 24,2 млн дол. США и 0,1 млн евро, увеличившись за год более чем в 5,2 раза.

Министерство финансов в декабре 2023 года погасило военные ОВГЗ на сумму 167,0 млн. долларов США.