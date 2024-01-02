Минфин подвел итоги года: дефицит госбюджета вырос в полтора раза до 1,3 триллиона

По итогам 2023 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,67 трлн грн налогов, сборов и других платежей. В то же время кассовые расходы госбюджета составляли более 4 триллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Итоги года

В частности, в общий фонд государственного бюджета в 2023 году поступило более 1,66 триллиона гривен налогов, сборов и других платежей. В то же время расходы общего фонда составили 3,03 трлн. грн.

При этом важным источником доходов государственного бюджета в прошлом году стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов): их объем по итогам года составил 425,4 млрд. гривен.

В итоге за 2023 год государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1,33 трлн грн, в том числе общий фонд — в сумме 1,36 трлн грн против запланированного росписью общего фонда на 2023 год дефицита в сумме 1,83 трлн гривен.

Государственные заимствования

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2023 год составили 1,68 трлн. грн., или 73,7% от запланированных на этот период.

В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 552,6 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 164,1 млрд. грн. ($3,68 млрд. и 735,8 млн. евро). В то же время, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 281,8 млрд гривен.

Читайте также: В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум

Из внешних источников поступило 1,13 трлн грн (или $30,9 млрд), в том числе 714,9 млрд грн (18 млрд евро) от ЕС и 164 млрд грн (3,3 млрд СДР) — от МВФ.

В то же время, платежи по погашению государственного долга в 2023 году составили 436,5 млрд грн (95,8% плана), платежи по обслуживанию — 247,4 млрд грн (93,3% плана).

Кроме того, 478,1 млрд грн в прошлом году поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в виде ЕСВ, в том числе 53,1 млрд грн — в декабре.

Напомним, что госбюджет Украины в 2022 году был исполнен с дефицитом 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд — 909,5 млрд грн.