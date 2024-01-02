Андрей Пышный стал лучшим главой центробанка Европы по версии The Banker

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный был признан лучшим главой центробанка Европы по версии ведущего международного журнала The Banker. Об этом сообщается на сайте издания.

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Званием «Центральный банкир года» по версии журнала отмечают чиновников, которым лучше всего удалось стимулировать рост и стабилизировать свою экономику.

Одним из достижений НБУ, которое отметили в отраслевом издании, есть внедрение Power Banking. Созданная по инициативе Центробанка объединенная сеть из 2375 отделений банков предоставляла клиентам услуги во время блекаутов зимой 2022−2023 годов.

«Я горжусь тем, что вместе с командой профессионалов НБУ я могу внести важный вклад в устойчивость страны в эти трудные времена, сохраняя макрофинансовую стабильность даже в условиях постоянных атак ракетами и беспилотниками», — приводит The Banker слова Андрея Пышного.

По мнению The Banker, за время правления Пышного к ключевым достижениям НБУ относятся:

Рост доверия к гривне. По данным НБУ, срочные вклады физических лиц в гривне за 11 месяцев 2023 г. выросли на 28%;

Внутренний долговой рынок возобновился с увеличением объема кредитов на 98% по отношению к 2022 году;

Инфляция снизилась с 26,6% до 5,1% за первые 11 месяцев 2023 г.

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