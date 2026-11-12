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12 ноября 2026, 17:10 Читати українською

АЗС снижают цены на бензин и дизель: сколько стоит топливо 12 ноября

В четверг, 12 ноября, средние цены на бензин и дизельное горючее в Украине снизились. Бензин А-95 подешевел на 48 копеек — до 88,26 грн/л, а дизель — на 72 копейки, до 103,59 грн/л. В то же время автомобильный газ подорожал на 54 копейки. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95».

В четверг, 12 ноября, средние цены на бензин и дизельное горючее в Украине снизились.
В четверг, 12 ноября, средние цены на бензин и дизельное горючее в Украине снизились.
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Средние цены на горючее

По состоянию на 12 ноября средняя стоимость горючего на украинских АЗС составляет:

Больше всего за сутки подешевело дизельное топливо — на 0,69%. Стоимость премиального бензина А-95 снизилась на 0,70%, обычного А-95 — на 0,54%.

Автогаз, напротив, прибавил 0,88% в сутки.

Как изменились цены на крупнейших АЗС

Ряд украинских сетей снизил стоимость бензина и дизеля.

В частности, на АЗС OKKO и WOG бензин А-95 подешевел на 1 грн — до 90,90 грн/л, а дизельное топливо — до 105,90 грн/л.

Аналогичное снижение произошло в сети UPG, где бензин А-95 стоит 86,90 грн/л, а дизель — 101,90 грн/л.

В AMIC литр А-95 продается в среднем за 87,01 грн, дизель — за 103,01 грн.

На АЗС Укрнефть бензин А-95 стоит 86,90 грн/л, дизельное топливо — 102,90 грн/л, а автогаз — 60,90 грн/л.

В сети SOCAR стоимость А-95 составляет 92,90 грн/л, дизеля — 107 грн/л, автогаза — 62,90 грн/л.

Среди приведенных в мониторинге операторов самые низкие цены на А-95 зафиксированы в сети KLO — 84,90 грн/л, а на дизельное топливо — в сети «Фактор», где литр стоит 99,50 грн/л.

Что происходит с ценами

По данным «Минфина», с начала ноября бензин А-95 постепенно дешевеет. Если 2 ноября его средняя стоимость составляла 90,08 грн/л, то 12 ноября уже 88,26 грн/л. Снижение за этот период составляет 1,82 грн на литре.

Дизельное топливо за тот же период подешевело со 104,50 до 103,59 грн/л или на 91 копейку.

Автогаз продолжает дорожать. Со 2 ноября его средняя стоимость увеличилась с 58,41 до 61,69 грн/л — на 3,28 грн или примерно 5,6%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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