В декабре украинцы купили рекордный за последние 11 лет объем валюты

Украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет. В декабре чистая покупка составила $1,026 млрд. Больше было в ноябре 2012 года — тогда чистая покупка составила $1,523 млрд. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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В общем, граждане в течение декабря продали банкам валюту на $1,57 млрд, а купили на $2,596 млрд.

В целом с начала 2023 года украинцы продали $18,2 млрд и купили $23 млрд. Чистая покупка валюты составила $4,79 млрд.

Курс доллара в течение декабря на наличном рынке вырос в продаже с 37,6 до 39,05 грн в продаже.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты / Источник: НБУ

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