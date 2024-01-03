Минфин - Курсы валют Украины

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3 января 2024, 12:05 Читати українською

В декабре украинцы купили рекордный за последние 11 лет объем валюты

Украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет. В декабре чистая покупка составила $1,026 млрд. Больше было в ноябре 2012 года — тогда чистая покупка составила $1,523 млрд. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет.

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В общем, граждане в течение декабря продали банкам валюту на $1,57 млрд, а купили на $2,596 млрд.

В целом с начала 2023 года украинцы продали $18,2 млрд и купили $23 млрд. Чистая покупка валюты составила $4,79 млрд.

Курс доллара в течение декабря на наличном рынке вырос в продаже с 37,6 до 39,05 грн в продаже.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты / Источник: НБУ

Читайте также: Доллар более 40 грн и ускорение инфляции: что будет с экономикой, ценами и курсом в 2024 году

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+15
TAN72
TAN72
3 января 2024, 12:20
#
Успокаивающий выброс😂
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
3 января 2024, 13:35
#
Когда нацбанк ускоряет курс -всегда так, но он хочет отыграть на падении импорта иминималку увеличили.Зачем? популисты
+
+36
Genna Smatko
Genna Smatko
3 января 2024, 13:42
#
А українці вже навчені. Якщо курс відпускають то це точно не для того щоб понизити його. Після такої новини всі гроші в той же день однією кнопкою в долари перевів і не парюсь. Вже навіть в плюсі.
+
+21
Alex2006
Alex2006
3 января 2024, 14:42
#
Ага, так навчені, що минулого року нагреблись долару по 40+ і й досі скиглять через ті збитки по 3−15грн з долару) А які там «всі гроші»? 5к грн? Ви ж мали б бути на 99% у доларі і терпіти величезні збитки увесь цей рік)
+
+6
Alex2006
Alex2006
3 января 2024, 14:41
#
Нічому історія не вчить українців… Знову лише роблять себе біднішими і обвалюють допомогу фронту, щоб ми втратили більше військових… https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
+
0
VovsingL
VovsingL
3 января 2024, 15:00
#
Гостювала жіночка з окупованих територій: в деяких «адептів» грн валізами. тепер хоч грубу розпалюй.
+
+9
Nasams Here
Nasams Here
3 января 2024, 15:15
#
Якщо б Ви стежили за станом економіки, то не сиділи б лише в $, € або ₴, а активно користувалися депозитами, конвертаційними обмінами банк-обмінник-банк та мали щастя. В гривні, навіть при падінні, всеодно в великому 43+.
+
0
VovsingL
VovsingL
3 января 2024, 15:42
#
Биток
+
+15
VovsingL
VovsingL
3 января 2024, 15:28
#
Вже стежили у восьмому: віддали банкам грн депозити по 5 а отримали від стельмаха з ющенком по 9. тепер ЗАСЬ. нема дурних.
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