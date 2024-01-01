Со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине с 1 января 2024 года выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум. Об этом говорится в статье ЭП.
В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум
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Как изменится заработная плата
С 1 января «минималка» повышается с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн.
Второе запланированное на 2024 год повышение состоится 1 апреля — до 8000 грн.
Изменяется и размер прожиточного минимума: 3 023 грн — для трудоспособных лиц, 2 563 грн — для детей до шести лет, 3 196 грн — для детей от шести до восемнадцати лет, 2 361 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.
Общий показатель прожиточного минимума растет с 2589 грн до 2920 грн.
Источник: Минфин
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https://www.epravda.com.ua/publications/2023/12/26/708118/