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1 января 2024, 10:49 Читати українською

В Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум

Со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине с 1 января 2024 года выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум. Об этом говорится в статье ЭП.

Со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине с 1 января 2024 года выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум.
Фото: depositphotos

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Как изменится заработная плата

С 1 января «минималка» повышается с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн.

Второе запланированное на 2024 год повышение состоится 1 апреля — до 8000 грн.

Изменяется и размер прожиточного минимума: 3 023 грн — для трудоспособных лиц, 2 563 грн — для детей до шести лет, 3 196 грн — для детей от шести до восемнадцати лет, 2 361 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.

Общий показатель прожиточного минимума растет с 2589 грн до 2920 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
1 января 2024, 11:01
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Редакция Минфина, начитавшись комментариев пенсионеров валютного форума, с перепугу забыла процитировать текст с «Экономической Правды» о поднятии минимальной пенсии с 1 января 2024 года.

https://www.epravda.com.ua/publications/2023/12/26/708118/
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