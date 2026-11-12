Разработчик Claude выходит на биржу с оценкой $1,4 трлн: сколько будут стоить акции Anthropic

Американская компания Anthropic, разработчик искусственного интеллекта Claude, готовится к одному из крупнейших первоначальных размещений акций (IPO) в истории. Компания планирует привлечь до $64,4 млрд на открытом рынке и еще $26 млрд из-за частного размещения среди технологических партнеров. Ожидается, что торги на бирже Nasdaq начнутся 19 ноября под тикером ANT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы компании.

Anthropic планирует разместить 825 млн акций класса А по цене от $70 до $78 за бумагу.

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С 12 ноября, по информации инвестиционной платформы Freedom, ее клиентам стали доступны предварительные торги по бумагам Anthropic в собственной торговой системе. При этом официальный биржевой дебют компании еще не состоялся.

Сколько будут стоить акции Anthropic

Согласно документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Anthropic планирует разместить 825 млн акций класса, А по цене от $70 до $78 за бумагу.

За верхним пределом диапазона объем IPO составит около $64,4 млрд.

В то же время Google, Nvidia, Microsoft и другие технологические партнеры согласились инвестировать еще $26 млрд из-за отдельного частного размещения акций без права голоса.

По таким условиям совокупный объем сделок может достигнуть $90,4 млрд.

Оценка Anthropic на основе потенциального размывания акционерного капитала будет составлять примерно $1,4 трлн. Без учета опционов и других инструментов, которые могут быть конвертированы в акции, рыночная капитализация за верхним пределом диапазона оценивается примерно в $1,02 трлн.

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Окончательную цену размещения ожидают 18 ноября, а первые торги на Nasdaq — на следующий день.

Впрочем, итоговая оценка компании может оказаться выше. По информации Financial Times, из-за значительного спроса инвесторов банки-организаторы рассматривают возможность повышения цены IPO, что может увеличить оценку Anthropic до $1,5 трлн или больше.

Выручка выросла в 13 раз, но компания остается убыточной

Anthropic основали в 2021 году Дарио Амодеи и группу бывших сотрудников OpenAI.

Основным продуктом компании есть семейство моделей искусственного интеллекта Claude. На их основе Anthropic развивает инструменты программирования, автоматизации бизнес-процессов и работы с большими объемами информации.

Бизнес ориентирован преимущественно на корпоративных клиентов, оплачивающих подписки, программные продукты и доступ к моделям через API.

За девять месяцев 2026 года выручка Anthropic достигла $33,24 млрд. Это на 1206% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время чистый убыток компании составил $104 млрд, увеличившись более чем в три раза.

Однако большая часть этой суммы не связана с прямыми денежными издержками. Около $94,3 млрд убытков возникли в результате переоценки конвертируемых обязательств и других финансовых инструментов. Операционный ущерб за девять месяцев составил $1,26 млрд.

К концу октября годовой темп выручки Anthropic, рассчитанный на основе текущих показателей, достиг $81 млрд, увеличившись примерно на $10 млрд всего за месяц.

Однако быстрый рост сопровождается значительными обязательствами по вычислительной инфраструктуре. Компания заключила контракты и арендные сделки на общую сумму около $900,9 млрд, преимущественно для обеспечения работы и развития ИИ-моделей.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к концу десятилетия выручка Anthropic может возрасти примерно до $685 млрд.

В то же время, инвесторы обращают внимание на риски: высокую стоимость вычислительных мощностей, конкуренцию с OpenAI и другими разработчиками, а также возможность того, что темпы роста доходов не оправдают нынешнюю оценку компании.

Почему IPO привлекло внимание рынка

Как ранее писал «Минфин», в мае 2026 года Anthropic привлекла $65 млрд финансирования по отметке $965 млрд. В июле сообщалось о подготовке к биржевому дебюту, который первоначально ожидали в октябре. Впоследствии сроки сместились на ноябрь.

В сентябрьском анализе Минфина отмечалось, что на фоне роста интереса к искусственному интеллекту потенциальная оценка Anthropic могла достичь $2 трлн. Однако нынешние условия IPO предполагают более низкую капитализацию. Инвесторы все больше учитывают не только темпы роста выручки, но и затраты, необходимые для развития ИИ.

Дополнительным фактором спроса могут стать индексные фонды. По оценкам аналитиков, включение Anthropic в крупные фондовые индексы способно создать спрос на акции примерно на $19 млрд. В то же время ограниченное количество бумаг в свободном обращении может усилить колебания котировок после листинга.

Результаты IPO также станут ориентиром оценки перспектив выхода на биржу OpenAI и других крупных разработчиков искусственного интеллекта.