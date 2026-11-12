В Германии изменят социальные выплаты с 2027 года: кто получит до 1080 евро, а кто лишится помощи

В Германии с 2027 года планируется увеличить ежемесячное пособие по уходу за людьми, нуждающимися в посторонней поддержке (Pflegegeld), на 31−90 евро в зависимости от степени потребности в уходе. Максимальная выплата может возрасти до 1080 евро в месяц. Однако одновременно правительство предлагает отменить или пересмотреть ряд других социальных выплат, из-за чего часть семей рискует получать меньше денег. Об этом сообщает AUSNEWS со ссылкой на правительственный законопроект.

Максимальная выплата может возрасти до 1080 евро в месяц.

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30 сентября 2026 года федеральное правительство Германии одобрило проект закона о реорганизации системы страхования на случай потребности в уходе (Pflegeneuordnungsgesetz). Документ предусматривает изменение размеров выплат и порядок их использования.

Законопроект еще предстоит пройти парламентскую процедуру. До окончательного принятия будут действовать действующие правила и размеры помощи.

Сколько будут платить с 2027 года

Помощь Pflegegeld предназначена людям, нуждающимся в уходе на дому, в том числе с участием родственников или близких. Ее размер зависит от официально установленной степени потребности в уходе — Pflegegrad.

Согласно законопроекту, ежемесячные выплаты планируют изменить следующим образом:

К примеру, для человека с четвертой степенью потребности в уходе ежемесячная выплата увеличится с 800 до 890 евро. В год это дополнительные 1080 евро.

Однако повышение не означает, что у всех получателей будет больше свободных средств. Нынешнюю помощь Pflegegeld планируют включить в новый бюджет поддержки (Entlastungsbudget), из которого придется финансировать некоторые услуги и товары, которые сейчас оплачиваются отдельно.

Какие выплаты могут отменить

Реформа предполагает объединение части социальных выплат в новые бюджеты.

Наибольшее изменение может повлиять на людей с первой степенью потребности в уходе (Pflegegrad 1). Теперь они могут получать компенсацию расходов на вспомогательные услуги в размере до 131 евро в месяц.

С 2027 года эту выплату планируется отменить для первой ступени. За год потеря может составить до 1572 евро.

Для людей со второй по пятую степень вместо нынешней компенсации предусматривается новый бюджет социальной поддержки (Sozialraumbudget). Его размер составит до 175 евро в месяц для взрослых от 25 лет и до 300 евро для младших получателей. Средства можно использовать на определенные услуги бытовой поддержки.

Кроме этого, изменится финансирование временного ухода за человеком, когда родственник или другое лицо, обычно его ухаживает, не может этого делать.

Сейчас на временный уход и краткосрочное пребывание в специализированном заведении предусмотрено общий годовой бюджет до 3539 евро.

В новой системе планируют ввести отдельный переходный бюджет (Überbrückungsbudget) до 2285 евро в год. При этом часть услуг придется финансировать из других бюджетов по уходу.

Также изменится оплата вспомогательных материалов, например перчаток и других расходных средств. В настоящее время на них предусмотрено до 42 евро ежемесячно. После реформы эти расходы планируется включить в новый бюджет помощи.

Поэтому семьи, активно пользующиеся всеми предусмотренными программами поддержки, могут потерять часть финансирования, даже если базовая ежемесячная выплата увеличится.

В то же время правительство предлагает усилить требования для получения первой, второй и третьей степеней потребности в уходе. Для людей, уже имеющих официально установленную степень, предусмотрено сохранение действующего статуса.

Почему Германия изменяет систему

По данным федерального правительства, в Германии уже более 6 млн человек нуждаются в постороннем уходе. Рост числа получателей помощи создает все большую нагрузку на систему социального страхования. Без дополнительных мер ее дефицит в 2027 году может достигнуть 7,6 млрд евро, а в 2028-м — превысить 15 млрд евро.

Реформа также подразумевает изменения для плательщиков страховых взносов. В частности, с 2027 года дополнительный взнос для бездетных застрахованных лиц планируется повысить на 0,3 процентного пункта — до 0,9%. Общую ставку страхования на случай нуждаемости в уходе правительство стремится сохранить на уровне 3,6%.

В ходе первого рассмотрения законопроекта 5 ноября представители правительства и парламентской коалиции признали необходимость доработки отдельных положений, в частности, о поддержке родственников, которые ухаживают за близкими. Поэтому окончательные суммы и условия выплат еще могут измениться.

Ожидается, что новая система заработает с 1 января 2027 года, если закон будет принят. До этого времени получателям пособия следует проверить, какие именно выплаты и компенсации они получают, поскольку финансовые последствия реформы будут зависеть не только от степени потребности в уходе, но и от набора услуг, которыми пользуется семья.