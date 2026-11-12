Каждый четвертый мужчина 18-22 лет планирует выезд за границу: как изменились настроения молодежи за год

В Украине 27% мужчин в возрасте от 18 до 22 лет планируют уехать за границу, в то время как 37% не собираются покидать страну. Еще 36% пока не определились со своими планами. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX. Работа, проведенного в октябре 2026 года.

В Украине 27% мужчин в возрасте от 18 до 22 лет планируют уехать за границу, в то время как 37% не собираются покидать страну.

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Исследования провели через год после того, как в августе 2025 года правительство разрешило мужчинам в возрасте 18−22 лет включительно выезжать за границу во время военного положения.

По оценке аналитиков OLX Работа, миграционные настроения молодежи за это время изменились, однако резкого роста желания уехать не произошло.

Почему молодежь остается в Украине

Главной причиной остаться для молодых мужчин есть семья и близкие люди. Этот фактор назвали 54% респондентов, не планирующих выезд.

Еще 47% хотят строить карьеру в Украине, а 35% помогать стране. В то же время 41% не уверены, что жизнь за границей будет лучше.

Среди других причин нежелание начинать все с нуля в другой стране и отсутствие возможности переехать.

Основным мотивом выезда остается безопасность. Среди рассматривающих переезд 55% стремятся жить в более безопасной среде, 47% называют желание избежать мобилизации, а 40% — возможность построить карьеру за рубежом.

На решение молодежи оказывает влияние и опыт знакомых. Среди опрошенных мужчин 18−22 лет у 68% друзей или знакомых, которые уже уехали из Украины.

В этой группе 31% планируют переезд. Среди тех, кто не имеет знакомых за границей, таковых только 13%.

«За год после открытия границ для мужчин 18−22 лет миграционные намерения молодежи несколько изменились, впрочем, говорить о заметном смещении в сторону выезда пока не приходится», — отметила руководитель OLX Работа Мария Абдуллина.

По ее словам, значительная часть опрошенных до сих пор не определилась, а решение о переезде зависит как от личностных обстоятельств, так и от ситуации в стране.

Как изменились планы за год

Среди всех опрошенных юношей в возрасте до 22 лет доля планирующих выехать за границу за год увеличилась с 23% до 28%.

В то же время, количество респондентов, которые не собираются покидать Украину, сократилось с 45% в 2025 году до 37% в 2026-м.

То есть доля желающих выехать выросла на 5 процентных пунктов, а планирующих остаться уменьшилась на 8 процентных пунктов.

При этом несовершеннолетние чаще рассматривают возможность переезда, чем мужчины 18−22 лет. Среди респондентов к 18 годам выезд планируют 28%.

Для них главными мотивами есть безопасность (55%), возможность получить образование за рубежом (34%) и карьерные перспективы (32%). Желание уйти от мобилизации назвали 30%.

Среди причин оставаться в Украине несовершеннолетние чаще всего указывают на семью (48%), планы строить карьеру дома (43%), неуверенность в лучших условиях за рубежом (33%) и желание помогать стране (32%).

По словам Марии Абдуллиной, для несовершеннолетних существенным стимулом к переезду есть возможность получить иностранное образование. Среди мужчин 18−22 лет весомую роль в выборе играют перспективы профессиональной реализации в Украине.

Последствия для рынка труда

Как ранее писал «Минфин», по данным Пенсионного фонда, количество официально трудоустроенных мужчин в возрасте 18−22 лет, за которые уплачивался единый социальный взнос, за год сократилось со 175 130 до 117 462 человек. Это падение на 32,9%. В то же время, сокращение количества плательщиков ЕСВ не означает, что все они уехали за границу: причинами также могут быть обучение, военная служба или переход к неофициальной занятости.

Схожую тенденцию зафиксировал и сервис Work.ua. В июле 2026 года количество мужчин 18−22 лет, которые отзывались на вакансии, уменьшилось на 19% по сравнению с июлем 2025-го. Наибольшее сокращение среди молодых кандидатов ощутили, в частности, гостинично-ресторанный бизнес и розничная торговля — примерно на 29%.

На фоне кадрового дефицита работодатели увеличивают зарплатные предложения. По данным Work.ua, за год медианная зарплата в вакансиях для студентов выросла на 24% — до 29 700 грн, а для кандидатов без опыта — на 23%, до 29 000 грн. Это почти соответствует общерыночному уровню 30 000 грн. Для бизнеса содержание молодых работников все больше зависит от конкурентной оплаты, условий труда и возможностей карьерного развития.