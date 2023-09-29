Главное за неделю: Рост заработной платы, переводы Western Union и MoneyGram и доходность вкладов

Цена на нефть эталонной марки Brent во второй раз за сентябрь превысила $95 за баррель, обновив рекорд последних 10 месяцев. На этом фоне ряд международных экспертов говорят, что ее стоимость вскоре примет планку и в $100. Почему черное золото так стремительно дорожает, и как это скажется на ценниках наших заправок, разбирался «Минфин».

Каким будет курс доллара и евро в октябре (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Каким будет курс доллара и евро в октябре. Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 28 сентября по 4 октября.

Бюджет-2024: хватит ли денег на армию, как изменятся зарплаты и пенсии

Проект бюджета на 2024 уже в Парламенте. Несмотря на то, что более половины расходов будут идти на оборону, чиновники запланировали повышение зарплат, пенсий и субсидий. О социальной составляющей главной сметы страны на следующий год и реалистичности озвученных планов расскажет «Минфин».

Совет министров ЕС согласовал продление временной защиты для беженцев из Украины

Совет министров Европейского Союза по внутренним делам согласовал решение продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

38% налог для банков не повлияет на доходность депозитов: что говорит НБУ

Налогообложение прибыли украинских банков по ставке 38% сроком на два года, как недавно предложил Нацбанк, еще не оформлен в окончательный законопроект, дискуссии по нововведению продолжаются. Об этом говорится в официальном ответе Национального банка для «Минфина».

Как продать 2-гривневую монету за 690 грн

Несмотря на войну и падение платежеспособности большинства населения, люди продолжают инвестировать в монеты, выпущенные НБУ. Кто делает это из патриотических соображений, кто пополняет свою коллекцию, другие покупают их для дальнейшего заработка. Как работает этот рынок и какие проблемы доставляет рядовому покупателю, расскажет «Минфин».

Сезон снижения учетной ставки НБУ в разгаре: кто из крупных банков увеличивает доходность вкладов

После снижения учетной ставки НБУ крупные банки пока не спешат снижать проценты по депозитам, но и повышений не так много. Что говорят банкиры о будущем гривневых и валютных депозитов и сколько платят сейчас по вкладам частных клиентов финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

В НБУ напомнили: С 1 октября в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты

С 1 октября в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Binance объявила о выходе из России

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binancе объявила о выходе из России. Криптобиржа продает весь свой российский бизнес компании CommEX. Полный процесс перевода пользователей на новую платформу займет до одного года. В Binance подчеркнули, что все активы существующих российских клиентов надежно защищены.

Индекс доллара к основным мировым валютам поднялся до максимума за 10 месяцев

Обвал на рынке американских государственных облигаций и опасения по поводу возможной приостановки работы правительственных структур США повысили спрос на доллар.

Где получить переводы Western Union и MoneyGram после отключения УФГ: полный список

Нацбанк отменил регистрацию одного из давних партнеров американских систем переводов, Western Union и MoneyGram, в нашей стране — Украинской финансовой группы (УФГ). Ее банки-партнеры, не имевшие прямых договоров с иностранцами, сразу прекратили выплату соответствующих денежных переводов, а людям пришлось подыскивать новые точки для получения денег. «Минфин» разбирался, как изменилась ситуация на рынке денежных переводов.

Письмо от США с перечнем реформ. Что Украина должна выполнить для получения помощи

Заместитель советника Белого дома Майк Пайл направил письмо в Координационную платформу доноров, Офис президента (ОП) и Кабмин с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи.

Свежая «карточная» статистика НБУ: зачем на самом деле украинцам нужен пластик

Украинцы предпочитают оплачивать покупки картами, количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях продолжает увеличиваться, несмотря на войну. Об этом свидетельствует новый отчет НБУ по результатам работы отечественного карточного рынка за второй квартал. «Минфин» разбирался, что еще скрывается за оптимистичными цифрами регулятора.

В 2024 году средняя зарплата вырастет на 20,6% при сохранении численности работников 6,1 млн человек — прогноз госбюджета-2024

2024 средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%: из ожидаемых по итогам 2023 18,12 тыс. грн до 21,85 тыс. грн. Об этом говорится в прогнозе на среднесрочный период, который прилагается к проекту госбюджета-2024.

Уже осенью ставки по автокредитам упадут до 12% годовых: покупающих в кредит

Ближайшие полтора месяца средние ставки по автокредитам могут снизиться на 2−3 п.п., и ориентировочно составят около 12% годовых. Что влияет на рынок и какие авто украинцы чаще всего берут в кредит, «Минфину» рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.

Миссия МВФ начинает дискуссии с Украиной в рамках подготовки к пересмотру программы

Миссия Международного валютного фонда начинает технические дискуссии с представителями властей Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования.

Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 миллиардов — СМИ

Прибыль банков за 8 месяцев 2023 года в 11,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года — 8,43 млрд грн, и даже более чем вдвое больше, чем прибыль в «довоенном» 2021 году, когда за январь — август также был установлен исторический рекорд в 45,59 млрд грн.