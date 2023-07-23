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23 июля 2023, 13:22 Читати українською

Временная администрация в Сенс Банке завершена

23 июля 2023 года с 9:00 прекращена временная администрация в АО «Сенс Банк». Соответствующее решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом говорится в сообщении Фонда.

23 июля 2023 года с 9:00 прекращена временная администрация в АО «Сенс Банк».

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Что известно

«Фонд успешно завершил все процедуры в рамках временной администрации в банке и передал его акции государству. Были назначены поданные Министерством финансов и согласованные Нацбанком кандидатуры членов Правления и Наблюдательного совета банка, а также подготовлен и заключен договор купли-продажи акций банка. И главное — была обеспечена бесперебойная операционная деятельность банка и работа всех сервисов для клиентов. За первые сутки временной администрации клиенты открыли депозитные вклады на сумму 330 млн грн, что втрое больше, чем за предыдущие сутки. Это подтверждение доверия клиентов банка к системе гарантирования вкладов и страны. Временная администрация прекращена, банк продолжает работу на рынке с новым собственником», — сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

Читайте: В Фонде гарантирования объяснили, что будет со средствами клиентов Смысл Банка после начала его национализации

Напомним

В четверг, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Также в этот день Кабинет Министров принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Ranet
Ranet
23 июля 2023, 13:41
#
Если я правильно понимаю, то кроме санкций к двум гражданам Израиля, других претензий к банку нет?
«От шабата до шабата,
Брат намахивает брата!» ©
Навеяло 😂
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 июля 2023, 14:29
#
Банк в десятке прибыльных, рефинанс вернул досрочно. Национализировали — и ладно.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 июля 2023, 15:28
#
Ranet

Ошибаетесь…
Санкции введены против ТРЁХ
бенефициаров Сенс-банка — граждан россии, у которых на троих всего одно гражданство Израиля…
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