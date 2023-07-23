Временная администрация в Сенс Банке завершена

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Что известно

«Фонд успешно завершил все процедуры в рамках временной администрации в банке и передал его акции государству. Были назначены поданные Министерством финансов и согласованные Нацбанком кандидатуры членов Правления и Наблюдательного совета банка, а также подготовлен и заключен договор купли-продажи акций банка. И главное — была обеспечена бесперебойная операционная деятельность банка и работа всех сервисов для клиентов. За первые сутки временной администрации клиенты открыли депозитные вклады на сумму 330 млн грн, что втрое больше, чем за предыдущие сутки. Это подтверждение доверия клиентов банка к системе гарантирования вкладов и страны. Временная администрация прекращена, банк продолжает работу на рынке с новым собственником», — сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

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Напомним

В четверг, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Также в этот день Кабинет Министров принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.