HSBC, JPMorgan и StoneX впервые использовали цифровые права на часть физического золота не только для торговли и расчетов, но и в качестве залога по финансовым операциям. Для этого банки внесли в специальную систему стандартные золотые слитки, а получили цифровые подтверждения прав на часть общего запаса металла. После завершения сделок золото было выведено из системы. О результатах пилотного проекта сообщил Всемирный золотой совет (World Gold Council).

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Как работает торговля цифровым золотом

Новая система Wholesale Digital Gold подразумевает, что право собственности на физическое золото можно учитывать и передавать в электронном формате. Для этого используют Pooled Gold Interests (PGI) — цифровые права на часть объединенного запаса физического металла.

Фактически участник рынка получает право на соответствующую долю золота, находящегося в общем пуле. Эти права можно передавать другим участникам, использовать для расчетов по сделкам и в качестве залога. При этом физические слитки не нужно перемещать всякий раз, когда меняется владелец соответствующих прав.

В ходе пилотных операций использовали стандартные лондонские золотые слитки Good Delivery весом 400 тройских унций (около 12,44 кг каждый). Их внесли в цифровую систему, после чего создали PGI. Участники провели операции с этими правами, использовали их в качестве залога, а по завершении расчетов физическое золото вывели из системы. Таким образом, проверили полный цикл работы новой модели.

В World Gold Council подчеркивают, что речь идет о первых реальных юридически обязывающих операциях такого типа на оптовом рынке золота. Ранее концепция цифровых прав на объединенный запас металла была представлена в сентябре 2025 года.

Кто разработал систему

Инициатором Wholesale Digital Gold выступил Всемирный золотой совет. Оператором пилотных сделок стала ICE Benchmark Administration (IBA), а технологическую инфраструктуру обеспечила Baton Systems.

В тестировании приняли участие три финансовые компании — HSBC, JPMorgan и StoneX.

В JPMorgan отметили, что возможность частичного владения золотом, быстрой передачи таких прав и их защиты от рисков неплатежеспособности может расширить использование металла на финансовых рынках, включая залог.

HSBC также сообщили, что развивают технологии токенизации золота, чтобы расширить доступ клиентов к этому активу. В StoneX среди потенциальных преимуществ новой инфраструктуры назвали большую гибкость сделок, меньшие операционные расходы и более эффективное использование капитала.

Какие перспективы имеет цифровое золото

Новая система пока находится в стадии пилотного проекта. Она не должна заменить имеющиеся способы учета и расчетов по физическому золоту, а должна дополнить их.

Запуск пилотных операций прошел на фоне обсуждения в Великобритании правил использования токенизированного золота на оптовых финансовых рынках. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) рассматривает предложения по такому активу, в частности, возможности использовать его как залог.

В World Gold Council считают, что цифровизация может сделать оборот золота на финансовых рынках более эффективным, сохраняя подтвержденное физическое право собственности на металл.

Организация призывает банки, финансовые компании, регуляторов и технологических провайдеров приобщаться к развитию инициативы и формированию новой инфраструктуры оптового рынка золота.