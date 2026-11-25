Министерство финансов США выявило финансовые операции на общую сумму около $14,7 млрд, которые могут быть связаны с теневыми банковскими сетями Ирана. Крупнейшие потоки денежных средств проходили через банки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура. Об этом говорится в сообщении американского управления FinCEN от 23 ноября 2026 года.

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Через какие страны проходили деньги

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) проанализировало сообщения американских финансовых учреждений о подозрительных операциях (Suspicious Activity Reports, SARs) за период с января 2025 по август 2026 года.

Анализ показал, что потенциально связанные с Ираном финансовые потоки охватывают ряд международных банковских центров.

Наибольшие объемы подозрительных переводов зафиксировали по следующим маршрутам:

Китай — ОАЭ: примерно $2,6 млрд;

Сингапур — ОАЭ: около $981 млн;

Великобритания — ОАЭ: примерно $922 млн.

По данным FinCEN, финансовые сети, которые могут использоваться Ираном для международных расчетов, наиболее заметно представлены в ОАЭ, Гонконге и Сингапуре.

В то же время попадание операции в сообщение о подозрительной деятельности не означает, что ее незаконность уже доказана.

Как работают теневые банковские сети

По выводам FinCEN, потенциально связанные с Ираном компании работают в разных секторах экономики, в частности, в нефтяной промышленности, международной торговле, морских перевозках, инвестиционной деятельности и закупке технологий.

Такие структуры могут использоваться для проведения международных платежей через посредников и компании, формально зарегистрированные за пределами Ирана.

Американские аналитики также выявили признаки возможного использования компаний, зарегистрированных на Маршалловых и Британских Виргинских островах.

Отдельное внимание FinCEN обратило на юридические лица, зарегистрированные по адресам, связанным с корпоративными регистраторами.

По мнению американского регулятора, такие структуры могут усложнять установление настоящих владельцев средств и конечных получателей международных переводов.

Изменились ли масштабы финансовых операций

FinCEN отмечает, что основные методы работы потенциальных теневых банковских сетей Ирана в течение 2026 существенно не изменились.

В то же время, анализ свидетельствует о возможном сокращении объемов таких операций, что, по оценке американского ведомства, может указывать на частичное нарушение работы соответствующих финансовых каналов.

Ранее, в октябре 2025 года, FinCEN сообщало об обнаружении примерно $9 млрд сделок за 2024 год, потенциально связанных с теневыми банковскими структурами Ирана.

Однако эти показатели охватывают разные временные рамки, поэтому непосредственно сравнивать их как годовую динамику некорректно.

Что заявили в Минфине США

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что финансовые учреждения играют ключевую роль в выявлении подозрительных международных переводов.

По его словам, банки являются первой линией защиты от попадания в американскую финансовую систему средств, связанных с иранским режимом.

Бессент также заявил, что Министерство финансов США продолжит перекрывать финансовые каналы, которые по оценке Вашингтона используются для финансирования иранских военных программ, закупки вооружения и поддержки подконтрольных Ирану вооруженных группировок.

США ужесточают санкции против финансовых посредников Ирана

Параллельно с обнародованием отчета 23 ноября Министерство финансов США объявило о новых санкциях против более двух десятков иранских обменных компаний, подставных структур и связанных с ними лиц.

Ограничения ввели в рамках операции Economic Outcast, направленной на противодействие международным финансовым сетям, которые, по утверждению американских властей, помогают Ирану обходить санкции.

По данным Минфина США, такие посредники обеспечивают проведение международных платежей и доступ к иностранной валюте, в частности, благодаря использованию компаний за пределами Ирана.

Для международных банков результаты анализа FinCEN означают дополнительное внимание к операциям с компаниями-посредниками, особенно если платежи проходят через несколько юрисдикций или имеют непрозрачную структуру собственности.